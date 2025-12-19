ETV Bharat / state

यूपी रेरा ने 4 जिलों में 4424 करोड़ रुपये के निवेश वाली 13 रियल एस्टेट परियोजनाओं को दी मंजूरी

यूपी रेरा की 191वीं प्राधिकरण बैठक में 4,424.4 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली 13 नई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को मंजूरी प्रदान की गई.

लखनऊ: यूपी रेरा की 191वीं प्राधिकरण बैठक में प्रदेश के रीयल एस्टेट क्षेत्र को गति देने के उद्देश्य से कुल 4424.4 करोड़ की अनुमानित लागत वाली 13 नई रीयल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई. इन परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश में कुल 19,379 आवासीय एवं व्यावसायिक यूनिटों का निर्माण किया जाएगा. स्वीकृत इकाइयों में आवासीय प्लॉट और फ्लैट के साथ-साथ व्यावसायिक श्रेणी में स्टूडियो तथा शॉप भी शामिल हैं.

रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा: बैठक में प्रदेश में पारदर्शी, संतुलित और नियोजित रियल एस्टेट विकास को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया. अध्यक्ष डॉक्टर संजय भूसरेड्डी ने बताया कि यूपी रेरा का उद्देश्य है कि रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेशकों और घर खरीदारों का विश्वास बना रहे तथा परियोजनाओं का विकास तय समय-सीमा और नियामक के मानकों के अनुरूप हो.

चार जिलों में 13 परियोजनाओं को मिली स्वीकृति: स्वीकृत परियोजनाओं में नोएडा का सर्वाधिक योगदान रहा है. नोएडा में कुल 4 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें 2 व्यावसायिक और 2 आवासीय योजनाएं शामिल हैं. इन परियोजनाओं के माध्यम से नोएडा में कुल 17,051 यूनिटों का विकास किया जाएगा, जो कुल स्वीकृत यूनिटों का बड़ा हिस्सा है. यह आंकड़ा नोएडा में बढ़ती आवासीय और व्यावसायिक मांग को स्पष्ट रूप से दर्शाता है.

चार आवासीय परियोजनाओं को मंजूरी: राजधानी लखनऊ में भी रियल एस्टेट गतिविधियों को बढ़ावा देते हुए 4 आवासीय परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है. इन परियोजनाओं के अंतर्गत कुल 241 आवासीय यूनिटों का निर्माण प्रस्तावित है, जिससे शहर में संगठित और नियोजित आवासीय विकास को बल मिलेगा.

मथुरा में 2035 यूनिट डेवलप की जाएंगी: मथुरा में 4 आवासीय परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनके माध्यम से कुल 2,035 यूनिट विकसित की जाएंगी. इससे मथुरा क्षेत्र में आवासीय सुविधाओं का विस्तार होगा और स्थानीय आबादी को बेहतर आवास विकल्प उपलब्ध होंगे. वहीं मऊ जिले में 1 व्यावसायिक परियोजना को मंजूरी दी गई है, जिसमें कुल 52 शॉप शामिल हैं. यह परियोजना स्थानीय व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध होगी.

आवासीय एवं व्यावसायिक विकास में संतुलन: इन परियोजनाओं में आवासीय और व्यावसायिक विकास का संतुलित स्वरूप देखने को मिलता है. जहां एक ओर आवासीय परियोजनाएं लोगों की बढ़ती आवासीय जरूरतों को पूरा करेंगी. वहीं व्यावसायिक परियोजनाएं व्यापार, सेवाओं और रोजगार के नए अवसर सृजित करेंगी. विशेष रूप से नोएडा जैसे औद्योगिक और व्यावसायिक केंद्र में व्यावसायिक परियोजनाओं की स्वीकृति क्षेत्रीय आर्थिक विकास को गति देगी.

रोजगार सृजन और अर्थव्यवस्था को मजबूती: डॉ. संजय भुसरेड्डी ने बताया कि स्वीकृत 13 परियोजनाओं में प्रस्तावित 4,424.4 करोड़ का निवेश प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करेगा. निर्माण कार्यों के दौरान श्रमिकों, इंजीनियरों, तकनीकी विशेषज्ञों और सेवा प्रदाताओं को रोजगार मिलेगा. साथ ही निर्माण सामग्री, परिवहन, वित्त, सेवाओं और अन्य सहायक उद्योगों में भी मांग बढ़ेगी, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को सकारात्मक गति मिलेगी.

निवेशकों का विश्वास जीतने की कोशिश: उत्तर प्रदेश में रियल एस्टेट निवेश में निरंतर वृद्धि के पीछे राज्य सरकार की सक्रिय एवं सुधारोन्मुखी नीतियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है. सरल एवं समयबद्ध स्वीकृति प्रक्रियाएं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार, बुनियादी ढांचे का विस्तार तथा यूपी रेरा के माध्यम से सख्त नियामक निगरानी ने निवेशकों का विश्वास काफी बढ़ाया है. पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्ध परियोजना पूर्णता पर राज्य सरकार का जोर, प्रमुख शहरों के साथ-साथ उभरते जिलों में भी सतत रियल एस्टेट विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर रहा है.

पारदर्शी और समयबद्ध स्वीकृति प्रक्रिया: इस अवसर पर यूपी रेरा अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने कहा कि यूपी रेरा द्वारा अपनाई जा रही पारदर्शी और समयबद्ध स्वीकृति प्रक्रिया, कड़ी नियामक निगरानी और जवाबदेही व्यवस्था के चलते प्रदेश में रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेशकों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है. प्राधिकरण का स्पष्ट उद्देश्य है कि घर खरीदारों के हित सुरक्षित रहें और परियोजनाएं निर्धारित मानकों के अनुरूप समय पर पूरी हों. 191वीं बैठक में लिए गए निर्णय इसी दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं.

