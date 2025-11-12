UPPSC ने RO-ARO मुख्य परीक्षा की तारीख घोषित की, दो दिनों में दो पालियों में होंगे एग्जाम
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के उप सचिव वीरेंद्र मणि त्रिपाठी ने दी जानकारी. 31 दिसंबर और 1 जनवरी 2026 को होंगे पेपर.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
November 12, 2025
Updated : November 12, 2025 at 9:14 PM IST
प्रयागराज: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने समीक्षा/सहायक समीक्षा अधिकारी (RO-ARO) मुख्य परीक्षा 2023 की तिथियों की घोषणा कर दी है. मुख्य परीक्षा दो दिनों में आयोजित होगी.
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के उप सचिव वीरेंद्र मणि त्रिपाठी ने बताया कि 31 जनवरी 2026 को सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी एवं आलेखन के दो प्रश्नपत्र होंगे. सामान्य अध्ययन की परीक्षा सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक होगी. हिंदी एवं आलेखन की परीक्षा दोपहर 2:00 से 4:30 बजे तक होगी. इसके तुरंत बाद सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण का ऑब्जेक्टिव पेपर 4:30 से 5:00 बजे तक कराया जाएगा. दूसरे दिन यानी 1 फरवरी 2026 को हिंदी निबंध की परीक्षा होगी. समय 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे के बीच होगी. आयोग ने मुख्य परीक्षा के लिए अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 तय की थी. अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र की हार्डकॉपी 7 नवंबर 2025 तक आयोग कार्यालय में जमा करने को कहा गया था.
419 पदों के लिए होगी परीक्षाः RO-ARO भर्ती के अंतर्गत कुल 419 पदों पर नियुक्ति होनी है. आयोग ने 16 अक्टूबर को प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी किया था, जिसमें 74,555 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया था. इनमें समीक्षा अधिकारी के 6,093, सहायक समीक्षा अधिकारी के 1,386 और सहायक समीक्षा अधिकारी (लेखा) के दो पदों के लिए 30 अभ्यर्थी शामिल हैं. RO-ARO प्रारंभिक परीक्षा पहले 11 फरवरी 2024 को कराई गई थी, लेकिन पेपर लीक के कारण इसे रद्द कर दिया गया था. इसके बाद 27 जुलाई 2025 को परीक्षा दोबारा आयोजित की गई थी. अब आयोग मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुट गया है.
