UPPSC ने RO-ARO मुख्य परीक्षा की तारीख घोषित की, दो दिनों में दो पालियों में होंगे एग्जाम

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने समीक्षा/सहायक समीक्षा अधिकारी (RO-ARO) मुख्य परीक्षा 2023 की तिथियों की घोषणा कर दी है. मुख्य परीक्षा दो दिनों में आयोजित होगी.

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के उप सचिव वीरेंद्र मणि त्रिपाठी ने बताया कि 31 जनवरी 2026 को सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी एवं आलेखन के दो प्रश्नपत्र होंगे. सामान्य अध्ययन की परीक्षा सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक होगी. हिंदी एवं आलेखन की परीक्षा दोपहर 2:00 से 4:30 बजे तक होगी. इसके तुरंत बाद सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण का ऑब्जेक्टिव पेपर 4:30 से 5:00 बजे तक कराया जाएगा. दूसरे दिन यानी 1 फरवरी 2026 को हिंदी निबंध की परीक्षा होगी. समय 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे के बीच होगी. आयोग ने मुख्य परीक्षा के लिए अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 तय की थी. अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र की हार्डकॉपी 7 नवंबर 2025 तक आयोग कार्यालय में जमा करने को कहा गया था.