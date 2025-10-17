ETV Bharat / state

RO-ARO मुख्य परीक्षा; 31 अक्टूबर तक कर सकेंगे आवेदन, 7 नवंबर तक जमा करनी होगी हार्डकॉपी

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ( Photo credit: ETV Bharat )

प्रयागराज : उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी (RO-ARO) की मुख्य परीक्षा 2023 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 तय की गई है. अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र की हार्डकॉपी 7 नवंबर 2025 तक आयोग के कार्यालय में जमा करनी होगी. अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं. उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग के अनुसचिव ओंकार नाथ सिंह के अनुसार, अभ्यर्थियों को फॉर्म में संशोधन का केवल एक अवसर दिया जाएगा और यह भी निर्धारित समय सीमा में ही संभव होगा.

74,555 अभ्यर्थी चयनित : उन्होंने बताया कि 419 पदों के लिए आयोग ने आरओ-एआरओ प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम 16 अक्टूबर को जारी किया था. कुल 74,555 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किए गए हैं.