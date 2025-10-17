ETV Bharat / state

RO-ARO मुख्य परीक्षा; 31 अक्टूबर तक कर सकेंगे आवेदन, 7 नवंबर तक जमा करनी होगी हार्डकॉपी

उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग के अनुसचिव की ओर से दी गई जानकारी.

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 17, 2025 at 10:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज : उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी (RO-ARO) की मुख्य परीक्षा 2023 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 तय की गई है.

अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र की हार्डकॉपी 7 नवंबर 2025 तक आयोग के कार्यालय में जमा करनी होगी. अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं.

उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग के अनुसचिव ओंकार नाथ सिंह के अनुसार, अभ्यर्थियों को फॉर्म में संशोधन का केवल एक अवसर दिया जाएगा और यह भी निर्धारित समय सीमा में ही संभव होगा.

74,555 अभ्यर्थी चयनित : उन्होंने बताया कि 419 पदों के लिए आयोग ने आरओ-एआरओ प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम 16 अक्टूबर को जारी किया था. कुल 74,555 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किए गए हैं.

RO पद के लिए 6093 अभ्यर्थी शामिल : उन्होंने बताया कि इनमें समीक्षा अधिकारी (RO) पद के लिए 6093 और सहायक समीक्षा अधिकारी (ARO) पद के लिए 1386 अभ्यर्थी शामिल हैं. सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा के दो पदों के लिए 30 अभ्यर्थी शामिल हैं.

दो बार हुई प्रारंभिक परीक्षा : उन्होंने बताया कि आरओ-एआरओ भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा पहले 11 फरवरी 2024 को कराई गई थी, लेकिन पेपर लीक प्रकरण के कारण इसे रद्द कर दिया गया. बाद में परीक्षा 27 जुलाई 2025 को दोबारा आयोजित की गई.

419 पदों पर होगी भर्ती : उन्होंने बताया कि आयोग ने अब मुख्य परीक्षा के आयोजन की तैयारी शुरू कर दी है. इस परीक्षा के माध्यम से आयोग कुल 419 पदों पर भर्ती करेगा. अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय प्रमाणपत्रों की स्कैन कॉपी सही मानकों के अनुसार अपलोड करने का निर्देश दिया गया है.

उन्होंने बताया कि हार्डकॉपी डाक, कूरियर या प्रत्यक्ष माध्यम से निर्धारित समय में आयोग तक पहुंचाना अनिवार्य होगा. आयोग ने अभ्यर्थियों से समय सीमा का पालन करने की अपील की है, ताकि आवेदन निरस्त न हो. किसी त्रुटि की स्थिति में संशोधन का मौका केवल एक बार मिलेगा, इसलिए आवेदन से पहले सभी विवरण सावधानीपूर्वक जांच लें.

यह भी पढ़ें : UPPSC ने जारी किया RO-ARO प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम, 4.50 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी हुए थे शामिल

TAGGED:

PRAYAGRAJ NEWS
UPPSC RO ARO EXAM
UP PUBLIC SERVICE COMMISSION
RO ARO MAIN EXAM
PRAYAGRAJ NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

राम मंदिर के केसरिया ध्वज में होगा कोविदार वृक्ष, सूर्य और ऊँ का चिन्ह; 25 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे ध्वजारोहण

यूपी के बिहार-गोरखपुर रूट की ये 6 ट्रेनें निरस्त, 8 का रास्ता बदलेगा रेलवे, जानिए

कर्ज-अकाल मृत्यु से मुक्ति चाहिए तो कालाष्टमी पर करें ये उपाय; भैरव को प्रसन्न करने के लिए इन मंत्रों का करें जाप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.