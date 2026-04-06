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UPPSC RO ARO EXAM 2023: अनिल पांडे टॉपर, 419 अभ्यर्थी सफल, देखिए RESULT LIST

सफल 419 अभ्यर्थियों में 338 समीक्षा अधिकारी और 81 सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों पर चयनित हुए

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RO ARO के नतीजे घोषित (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 6, 2026 at 12:13 PM IST

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Updated : April 6, 2026 at 12:23 PM IST

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प्रयागराज: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने RO / ARO परीक्षा-2023 का रिजल्ट जारी कर दिया है. अनिल पांडे ने प्रथम स्थान हासिल किया है, जबकि आदित्य प्रताप सिंह दूसरे और लक्ष्मी वर्मा तीसरे स्थान पर रही हैं.आयोग की ओर से कुल 419 रिक्तियों के लिए 419 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया है. सफल 419 अभ्यर्थियों में से 338 समीक्षा अधिकारी के पदों पर और 81 सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों पर चयनित हुए हैं. भर्ती परीक्षा में कुल 5,930 अभ्यर्थी शामिल हुए थे. इसके बाद सहायक समीक्षा अधिकारी पद के लिए हिंदी टाइपिंग परीक्षा 16 से 19 फरवरी 2026 को हुई थी.

अनिल पांडे बने टॉपर

आरओ परीक्षा के टॉप टेन सफल अभ्यर्थियों की बात करें तो अनिल पांडे ने पहला स्थान हासिल किया है. आदित्य प्रताप सिंह ने दूसरा स्थान हासिल किया है. लक्ष्मी वर्मा ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है. नीलेश कुमार सिंह ने चौथा स्थान प्राप्त किया है. सुरज नारायण मिश्रा ने पांचवां स्थान हासिल किया है. शिवांशु शर्मा ने छठा स्थान हासिल किया है. हृषु श्यामली ने सांतवा स्थान प्राप्त किया है. शिवम पचौरी ने आंठवां स्थान हासिल किया है. मंगल सिंह ने नैवां स्थान प्राप्त किया है. शिवम शुक्ला ने दसवां स्थान हासिल किया है.

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RO के टॉप टेन की सूची (Photo Credit; ETV Bharat)

81 अभ्यर्थी बने सहायक समीक्षा अधिकारी

वहीं एआरओ के टॉप टेन अभ्यर्थियों की बात करें तो शमसुल हुदा ने पहला स्थान हासिल किया है. आशीष कुमार द्विवेदी ने दूसरी तो वहीं अनुपम कुमार उपाध्याय ने तीसरा स्थान प्रास्त किया है. जबकि प्रेम चंद्र यादव ने चौथा स्थान हासिल किया है. अदिति मिश्रा ने पांचवां स्थान पाया है. जबकि पल्लवी पटेल ने छटा स्थान प्राप्त किया है. अभिषेक कुमार सिंह ने सातवां स्थान पाया है जबकि कृष्णकुमार सत्यनारायण ने आठवां स्थान प्रास्त किया है.वहीं आशीष कुमार द्विवेदी ने नैवां स्थान प्रास्त किया है. जबकि रोहित कुमार ने दसवां स्थान हासिल किया है.
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव अशोक कुमार ने बताया है कि ये परिणाम पूरी तरह से औपबन्धि (Conditional/Provisional) है. सभी सफल अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन के बाद ही उनकी अंतिम संस्तुति भेजी जाएगी. प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए अलग से सूचना जारी की जाएगी.

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ARO की लिस्ट (Photo Credit; ETV Bharat)

प्रश्नपत्र लीक होने से चलते दोबारा कराया गया प्री एग्जाम

बता दें कि परीक्षा में कुल आवेदन 10,76,004 कुल प्राप्त हुए थे. जिसके प्रारंभिक परीक्षा में 4,54,589 अभ्यर्थी उपस्थित थे. ये परीक्षा 11 फरवरी 2024 को पहली बार आयोजित हुई थी. लेकिन प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक हो गया था. जिसके चलते बाद में 27 जुलाई 2025 को फिर से प्री का एग्जाम कराया गया.

वहीं मुख्य परीक्षा 02 और 03 फरवरी, 2026 को आयोजित की गई थी. पहले यह 31 जनवरी और 1 फरवरी को प्रस्तावित थी, लेकिन अन्य परीक्षाओं के तिथि एक होने के कारण तिथि बदली गई. जिसमें 7,509 प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले अभ्यार्थियों ने पेपर दिया था. नौ अक्टूबर 2023 को शुरू हुई इस परीक्षा का अंतिम रिजल्ट करीब 30 महीने बाद आया है. पहले पदों की संख्या 411 थी जिसको बाद में बढ़ाकर 419 कर दिया गया था.

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Last Updated : April 6, 2026 at 12:23 PM IST

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