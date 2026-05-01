ETV Bharat / state

UPPSC की इस प्री परीक्षा का RESULT आया, खटाखट ऐसे देखिए अपना नाम

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक अभियोजन अधिकारी एपीओ परीक्षा 2025 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है. यह रिजल्ट विभाग की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर देखा जा सकता है.







कब हुई थी परीक्षा: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक अभियोजन अधिकारी एपीओ परीक्षा 2025 की प्रारंभिक परीक्षा बीती 22 मार्च को आयोजित की थी. यह परीक्षा 182 पदों के लिए आयोजित की गई थी. इस परीक्षा में 50 हजार 795 अभ्यर्थी शामिल हुए थे. इस परीक्षा के परिणाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जारी कर दिए हैं. इस परीक्षा में 2856 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है. छात्र परीक्षा का परिणाम यूपीपीएसई की वेबसाइट (uppsc.up.nic.in ) पर देख सकते हैं.





कुल कितने आवेदन आए थे: आयोग ने बताया कि इस भर्ती के लिए कुल 93,419 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था. इनमें से 50,795 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए. आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह परिणाम पूर्णतः अस्थायी है. मुख्य परीक्षा के कार्यक्रम और उसके लिए ऑनलाइन आवेदन से संबंधित जानकारी अलग से जारी की जाएगी. अभ्यर्थियों के प्राप्तांक और कट-ऑफ से जुड़ी जानकारी अंतिम चयन परिणाम घोषित होने के बाद ही वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी. मुख्य परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को अगली अधिसूचना का इंतजार करना होगा, जिसमें परीक्षा तिथि और आवेदन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी जाएगी.

ये भी पढ़ेंः यूपी विधानसभा का विशेष सत्र; 2027 की जंग का 'महिला कार्ड', विपक्ष ने बनाया जाति को हथियार