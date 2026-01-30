ETV Bharat / state

UPPSC ने जारी किया 2026 का भर्ती कैलेंडर, 80 से ज्यादा भर्तियों की परीक्षा जानिए कब-कब होंगी?

आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक साल भर में 80 से अधिक प्रमुख परीक्षाएं प्रस्तावित हैं, जिनमें समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी (RO/ARO), सहायक अभियोजन अधिकारी (APO), स्टाफ नर्स यूनानी, प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज, सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय, सहायक वन संरक्षक (ACF)/क्षेत्रीय वन अधिकारी (RFO) सहित कई बड़ी भर्तियां शामिल हैं. आयोग ने स्पष्ट किया है कि सभी तिथियां संभावित हैं और आवश्यकता पड़ने पर इनमें बदलाव किया जा सकता है.

प्रयागराजः उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने वर्ष 2026 में आयोजित होने वाली विभिन्न भर्ती परीक्षाओं का विस्तृत कैलेंडर जारी कर दिया है. अभ्यर्थियों के लिए सबसे अहम संयुक्त राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा यानी PCS प्रारंभिक परीक्षा 6 दिसंबर 2026 को प्रस्तावित है. PCS मुख्य परीक्षा 29 मार्च 2026 से चार दिनों तक आयोजित की जाएगी. पूरा भर्ती कैलेंडर आयोग की वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर देखा जा सकता है.

सहायक अभियोजन अधिकारी (APO) प्रारंभिक परीक्षा 22 मार्च 2026 को होगी, जबकि मुख्य परीक्षा 28 जून 2026 से तीन दिन चलेगी. स्टाफ नर्स यूनानी (प्रारंभिक) परीक्षा 17 मार्च 2026 को प्रस्तावित है. समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी (मुख्य) परीक्षा 2 और 3 फरवरी 2026 को आयोजित होगी. वहीं सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (PCS) मुख्य परीक्षा 29 मार्च 2026 से शुरू होगी.

भर्ती परीक्षा शेड्यूल. (UPPSC)

शिक्षण संस्थानों की भर्तियों का बड़ा कैलेंडर

सहायक अध्यापक, प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी (TGT) की विभिन्न विषयों की मुख्य परीक्षाएं अप्रैल से अगस्त 2026 के बीच कराई जाएंगी. प्रवक्ता (पुरुष/महिला) राजकीय इंटर कॉलेज (प्रारंभिक) परीक्षा 3 मई 2026 को प्रस्तावित है, जबकि मुख्य परीक्षा 30 अगस्त 2026 को होगी.



राजकीय महाविद्यालयों में सहायक आचार्य (Assistant Professor) की मुख्य परीक्षाएं सितंबर से अक्टूबर 2026 के बीच विषयवार आयोजित की जाएंगी. इसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, राजनीति विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल, मनोविज्ञान, संगीत, संस्कृत समेत दर्जनों विषय शामिल हैं.

सहायक वन संरक्षक (ACF)/क्षेत्रीय वन अधिकारी (RFO) सेवा मुख्य परीक्षा 14 जुलाई 2026 से 13 दिनों तक प्रस्तावित है. सहायक नगर नियोजक, शोध सहायक (अभियंत्रण), प्राविधिक शिक्षा सेवा, दंत सर्जन, होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, आयुर्वेदिक प्रवक्ता समेत कई तकनीकी और चिकित्सा पदों की स्क्रीनिंग परीक्षाएं भी साल भर अलग-अलग तिथियों पर होंगी.



जनवरी में हो चुकी हैं कुछ परीक्षाएं

आयोग ने यह भी बताया कि जनवरी 2026 में सहायक अध्यापक (TGT) प्रारंभिक परीक्षा के आठ विषयों की परीक्षाएं पहले ही संपन्न हो चुकी हैं.

अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें, क्योंकि विशेष परिस्थितियों में परीक्षा तिथियों में परिवर्तन किया जा सकता है.



इसे भी पढ़ें- एलटी ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025; UPPSC ने 8 विषयों की परीक्षा डेट घोषित की, कंप्यूटर विषय की परीक्षा अलग से होगी