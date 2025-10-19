पीसीएस प्री की आंसर की जारी, 24 अक्टूबर तक आपत्ति दर्ज कर सकेंगे अभ्यर्थी
यह परीक्षा 12 अक्टूबर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में दो सत्रों में आयोजित की गई थी.
Published : October 19, 2025 at 8:58 AM IST
प्रयागराजः उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (PCS) प्रारंभिक परीक्षा 2025 की आंसर की शुक्रवार को जारी कर दी है. अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर अपने आंसर का मिलान कर सकते हैं. यह परीक्षा 12 अक्टूबर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में दो सत्रों में आयोजित की गई थी. 1435 केंद्रों पर आयोजित की गई परीक्षा में 6.26 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे.
आपत्तियों की जांच के बाद जारी होगी अंतिम आंसर कीः आयोग के परीक्षा नियंत्रक हर्ष देव पांडेय के अनुसार अभ्यर्थी 24 अक्टूबर 2025 तक किसी भी प्रश्न या उत्तर पर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. आपत्तियां आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध ऑब्जेक्शन लिंक के माध्यम से ही स्वीकार की जाएंगी. निर्धारित तिथि के बाद भेजी गई कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी.
आपत्तियों की जांच विषय विशेषज्ञों की समिति करेगी. उसके बाद अंतिम आंसर की जारी की जाएगी, जिसके आधार पर पीसीएस प्री परीक्षा 2025 का परिणाम घोषित होगा.
आयोग ने बताया है कि सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न-पुस्तिका (बार कोड 2471441) और सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न-पुस्तिका (बार कोड 4471529) से संबंधित प्रश्नपत्र स्कैन कर वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं. प्रत्येक प्रश्न के नीचे सही विकल्प को हाइलाइट और अंडरलाइन (आयताकार बॉक्स में) किया गया है.
ऐसे कर सकते हैं आपत्ति: यदि किसी अभ्यर्थी को किसी प्रश्न या उत्तर पर आपत्ति है तो वे निर्धारित प्रारूप पर प्रश्न संख्या, आयोग का उत्तर और अपनी ओर से सही उत्तर (विकल्प सहित a, b, c, d) स्पष्ट रूप से लिखें. पूरा प्रश्न और साक्ष्य सहित उत्तर प्रस्तुत करना होगा. आयोग ने निर्देश दिया है कि सामान्य अध्ययन प्रथम (प्रश्न संख्या 01–150) और सामान्य अध्ययन द्वितीय (प्रश्न संख्या 01–100) के लिए अलग-अलग प्रत्यावेदन देना अनिवार्य है.
25 अक्टूबर शाम 5 बजे तक जमा करनी होगी आपत्ति: अभ्यर्थी को आपत्ति पत्र निर्धारित प्रारूप में तैयार कर बंद लिफाफे में भेजना होगा. सामान्य अध्ययन प्रथम से संबंधित प्रश्न और साक्ष्य एक साथ तथा द्वितीय प्रश्नपत्र से संबंधित प्रश्न और साक्ष्य एक साथ रखे जाएं. यह लिफाफा परीक्षा नियंत्रक, अतिगोपन-5 अनुभाग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज को डाक से या आयोग के काउंटर पर 25 अक्टूबर (शाम 5 बजे तक) किसी कार्यदिवस में उपलब्ध कराया जा सकता है.
बिना साक्ष्य वाली आपत्ति पर नहीं होगा विचार: आयोग के परीक्षा नियंत्रक हर्ष देव पांडेय ने साफ किया है कि बिना साक्ष्य, अपठनीय या असंगत साक्ष्य वाली आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा. इसके अलावा, प्रश्नपुस्तिका के निर्धारित बारकोड से भिन्न होने पर भेजी गई आपत्तियां भी अमान्य मानी जाएंगी. आयोग ने अपनी वेबसाइट पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए प्रत्यावेदन का प्रारूप भी जारी किया है.
