ETV Bharat / state

UPPSC PCS Mains 2025; पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, जानें कब तक भर सकेंगे फार्म?

प्रयागराज : उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने पीसीएस-2025 मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. परीक्षा नियंत्रक हर्षदेव पांडेय के मुताबिक, अभ्यर्थी 27 दिसंबर तक आयोग की वेबसाइट पर आवश्यक जानकारियां अपलोड कर सकते हैं. आयोग ने उम्मीदवारों को चरणबद्ध निर्देश ध्यान से पढ़ने और सभी जरूरी दस्तावेजों की स्पष्ट पीडीएफ फाइलें अपलोड करने की सलाह दी है.



ये है आवेदन की प्रक्रिया : मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पूरा करने के बाद अभ्यर्थियों को उसका प्रिंट निकालना है. इसके बाद सेल्फ अटेस्ट दस्तावेजों के साथ एक लिफाफे में बंद कर 5 जनवरी शाम 5 बजे तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कार्यालय में जमा करना होगा. अभ्यर्थी दस्तावेज पंजीकृत डाक से भेज सकते हैं या आयोग में खुद उपस्थित होकर जमा कर सकते हैं. आयोग ने साफ किया है कि आरक्षण संबंधी श्रेणी के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाणपत्र डिजिटल प्रारूप में भी स्वीकार होंगे, लेकिन निवास प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है. यदि उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा के दौरान किए गए दावों के समर्थन में प्रमाणपत्र नहीं जोड़ते हैं तो आवेदन निरस्त किया जा सकता है.