UPPSC PCS Main 2024: 2719 अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए सफल, 60 पदों का रिजल्ट अंतिम चयन के साथ
29 जून 2025 से 2 जुलाई 2025 तक प्रयागराज और लखनऊ के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित हुई थी परीक्षा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 5, 2026 at 6:49 AM IST
प्रयागराज: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 की मुख्य लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है. यह परीक्षा 29 जून 2025 से 2 जुलाई 2025 तक प्रयागराज और लखनऊ के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित हुई थी, जिसमें कुल 13,776 अभ्यर्थी शामिल हुए थे.
आयोग द्वारा जारी सूचना के अनुसार कुल 947 रिक्तियों के सापेक्ष चयन प्रक्रिया चल रही है. इनमें से 60 पद ऐसे हैं, जिनपर चयन केवल लिखित परीक्षा के आधार पर होना है. इन पदों का परिणाम अंतिम चयन परिणाम के साथ घोषित किया जाएगा. बाकी 887 पदों पर चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर होगा. इन्हीं पदों के लिए 2,719 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु सफल घोषित किया गया है.
15 रिट याचिकाओं के कारण कुछ परिणाम रोके गए: इस परीक्षा से जुड़ी 15 रिट याचिकाएं इलाहाबाद उच्च न्यायालय में विचाराधीन हैं. इन याचिकाओं से संबंधित अभ्यर्थियों का परिणाम न्यायालय के आदेशों के सम्मान में घोषित नहीं किया गया है. आयोग ने स्पष्ट किया है कि संबंधित अभ्यर्थियों का परिणाम अदालत के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा.
बाहरी राज्यों की महिला अभ्यर्थियों का परिणाम भी शर्तों के अधीन: उत्तर प्रदेश के बाहर की महिला अभ्यर्थियों का परिणाम भी एक विशेष अपील (संख्या 475 (डी)/2019) में उच्च न्यायालय के अंतिम फैसले पर निर्भर रहेगा. यानी इन अभ्यर्थियों की स्थिति भी न्यायिक निर्णय के बाद ही स्पष्ट होगी.
इंटरव्यू और वरीयता से जुड़ी अलग विज्ञप्ति आएगी: मुख्य परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थी जिन पदों के लिए क्वालीफाई हुए हैं, उनके लिए वरीयता क्रम और साक्षात्कार से जुड़ी विस्तृत सूचना आयोग अलग से जारी करेगा. अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे आधिकारिक विज्ञप्ति का इंतजार करें.
अंक और कटऑफ अभी जारी नहीं होंगे: आयोग ने यह भी साफ किया है कि अभ्यर्थियों के प्राप्तांक और कटऑफ अंक अंतिम चयन परिणाम घोषित होने के बाद ही जारी किए जाएंगे. तब तक सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत इस संबंध में कोई आवेदन न भेजने की अपील की गई है. परीक्षा परिणाम आयोग कार्यालय के सूचना पट्ट पर चस्पा कर दिया गया है और यह आयोग की आधिकारिक वेबसाइट UPPSC.NIC.IN पर भी उपलब्ध है.
