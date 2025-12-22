ETV Bharat / state

यूपीपीएससी की महाभर्ती: 2158 सरकारी पदों के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन शुरू, वन टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

लोक सेवा आयोग ने जारी किए दिशा-निर्देश, अंतिम तिथि 22 जनवरी 2026 है.

Published : December 22, 2025

प्रयागराज: यूपीपीएससी की महाभर्ती की प्रक्रिया आज से शुरू होने जा रही है. अलग-अलग सरकारी महकमों के 2158 पदों के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन स्वीकारे जाएंगे. इसके लिए आवेदक को विभाग की वेबसाइट पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना होगा. आवेदन अहर्ता के अनुसार ही स्वीकारे जाएंगे.

सिर्फ ओटीआर ही मान्य: लोक सेवा आयोग पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि आवेदन ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन के रूप में ही स्वीकार किए जाएंगे. ऑनलाइन ही आवदेन शुल्क जमा होगा.

कब है अंतिम तिथि: लोक सेवा आयोग ने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 22 दिसंबर से शुरू करने का आदेश दिया था. वहीं, ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि 22 जनवरी 2026 है. 29 जनवरी 2026 तक संसोधन या अन्य समस्याओं के समाधान किए जाएंगे.

कितने पदों के लिए भर्ती: लोकसेवा आयोग इस बार 2158 पदों के लिए भर्ती करने जा रहा है. विभाग के मुताबिक पशुधन विभाग के अंतर्गत पशु चिकित्सा अधिकारी के 404 पद शामिल हैं. इसके अलावा विधायी विभाग में विधिक्षण अधिकारी का एक पद, परिवार कल्याण महानिदेशालय में स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के 221 पद, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग में औषधि निरीक्षक के 26 पद, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में दंत सर्जन के 157 पद शामिल हैं. चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद) के 168, चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) के 884 पद, यूनानी निदेशालय में चिकित्सा अधिकारी (यूनानी) के 25 पद भी शामिल. पदों की विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाइट पर उपबल्ध है. वेबसाइट में हर पद के लिए अहर्ता का विवरण भी दिया गया है. आवेदक अर्हता के अनुसार ही आवेदन करें. आवेदन को ओटीआर नंबर लेना जरूरी है. इसके बिना आवेदन नहीं स्वीकारे जाएंगे.


