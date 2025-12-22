ETV Bharat / state

यूपीपीएससी की महाभर्ती: 2158 सरकारी पदों के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन शुरू, वन टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

यूपीपीएससी की महाभर्ती आई. ( etv bharat )