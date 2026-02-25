ETV Bharat / state

UPPSC LT Grade Result 2025: जीव विज्ञान और अंग्रेजी प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी, 9954 अभ्यर्थी पास

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने सहायक अध्यापक, प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी (LT Grade) परीक्षा 2025 के तहत जीव विज्ञान और अंग्रेजी विषय की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है.

आयोग की ओर से जारी परिणाम के अनुसार, दोनों विषयों में कुल 9,954 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया है.

जीव विज्ञान में 2,789 अभ्यर्थी चयनित: जीव विज्ञान विषय में कुल 214 पदों के सापेक्ष 2,789 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं. इनमें पुरुष शाखा के 185 पद, महिला शाखा के 29 पद और दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के तहत विशिष्ट अध्यापक के 8 पद शामिल हैं.

इस विषय के लिए कुल 1,51,363 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से 87,652 अभ्यर्थी 17 जनवरी को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए थे.

अंग्रेजी में 7,165 अभ्यर्थियों को सफल: अंग्रेजी विषय में कुल 657 पदों के लिए 7,165 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है. इनमें पुरुष शाखा के 540 पद, महिला शाखा के 113 पद और दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के अंतर्गत 4 विशिष्ट अध्यापक पद शामिल हैं.