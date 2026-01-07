ETV Bharat / state

UPPSC LT ग्रेड 2025; अब 17, 18 जनवरी की परीक्षा प्रयागराज में नहीं होगी, जानिए कारण

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन (UPPSC) लेफ्टिनेंट ग्रेड (Licentiate Teacher) UPPSC LT ग्रेड 2025 परीक्षा को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. मौनी अमावस्या स्नान पर्व के मद्देनजर 17 और 18 जनवरी को प्रयागराज में प्रस्तावित LT ग्रेड प्रवक्ता परीक्षा का आयोजन नहीं होगा. उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस संबंध में आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. हालांकि, प्रदेश के अन्य जिलों में परीक्षा तय कार्यक्रम के अनुसार यथावत आयोजित की जाएगी, वहां किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है. प्रयागराज में परीक्षा स्थगित होने के फैसले के बाद संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच की तरफ से चल रहा अनशन बुधवार दोपहर समाप्त हो गया. मंच के संयोजक पंकज पाण्डेय ने आज सुबह ही एक दिवसीय गांधीवादी अनशन शुरू किया था. आयोग के निर्णय बदले जाने के कुछ घंटों बाद छात्रों ने अनशन समाप्त करने की घोषणा की. परीक्षा टली. (Photo Credit; UPPSC)