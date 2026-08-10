यूपी लोक सेवा आयोग APO भर्ती 2025: आरक्षण विवाद पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, मंगलवार को आएगा फैसला
आयोग और याचियों की ओर से शपथपत्र दाखिल किए गए हैं, अब मामले की सुनवाई मंगलवार को होगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 10, 2026 at 10:02 PM IST
प्रयागराज: यूपी लोक सेवा आयोग की एपीओ 2025 भर्ती में आरक्षण के मामले में आयोग के अधिवक्ता ने नए सिरे से जवाब और याचियों के अधिवक्ता ने उसका प्रत्युत्तर शपथपत्र दाखिल किया. अब मंगलवार को इस मामले में सुनवाई होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम ने पंकज वर्मा व दो अन्य की याचिका पर दिया है. कोर्ट ने आयोग से सात अगस्त तक जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा था.
कटऑफ नियमों पर आयोग से मांगा जवाब: आयोग से यह स्पष्ट करने के लिए कहा गया था कि प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य वर्ग का रिजल्ट/कट ऑफ मेरिट के आधार पर बनाया जाता है, या फिर आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को छोड़कर सिर्फ सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को ही सामान्य वर्ग में रखकर तैयार किया जाता है. आयोग की ओर से सीनियर एडवोकेट अनूप त्रिवेदी व अधिवक्ता अवनीश त्रिपाठी उपस्थित रहे. याचियों के अधिवक्ता अनुराग त्रिपाठी के अनुसार याचिका में रिजर्वेशन नियमों के उल्लंघन का आरोप है. इसी आधार पर प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को चुनौती दी गई है.
मेमोरेंडम को रद्द करने की मांग: साथ ही आयोग के नौ जनवरी 2020 के ऑफिस मेमोरेंडम को भी चुनौती देते हुए यूपी एपीओ 2025 की प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट को दोबारा घोषित करने की मांग की गई है. यूपी लोक सेवा आयोग की APO 2025 भर्ती में आरक्षण के विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में नई बहस हुई. आयोग और याचियों की ओर से शपथपत्र दाखिल किए गए हैं, अब मामले की सुनवाई मंगलवार को होगी.
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