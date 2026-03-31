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यूपीपीएससी 2024: मिर्जापुर के ये युवा बने PCS, मां के निधन से भी नहीं टूटा हौंसला, हासिल किया मुकाम

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में हासिल की सफलता.

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यूपीपीएससी में मिर्जापुर का दबदबा,पांच का हुआ चयन. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 31, 2026 at 8:12 AM IST

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मिर्जापुर : यूपीपीएससी 2024 का फाइनल रिजल्ट जारी हो गया है. इसमें मिर्जापुर का भी दबदबा देखने को मिला है. जिले के 5 युवाओं को इस बार इस परीक्षा में सफलता मिली है.

दरअसल, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा (पीसीएस) 2024 का अंतिम परिणाम रविवार देर रात घोषित कर दिया गया. इसमें मिर्जापुर का भी दबदबा देखने को मिला है मिर्जापुर के पांच अभ्यर्थियों का चयन हुआ है.

मां के निधन से भी नहीं टूटा हौंसला: चुनार क्षेत्र के छितक पुर गांव की बेटी शिवली सिंह की मां के निधन के बाद हिम्मत टूट गई थी. पिता ने हौसलाअफजाई की तो शिवली ने पीसीएस क्लीयर कर लिया. पहली ही बार मे 103 रैंक हासिल कर नायब तहसीलदार के पद पर सफलता पाकर जनपद का नाम रौशन किया है.


विशेष सचिव एग्रीकल्चर से सेवानिवृत्त पिता विद्या शंकर सिंह ने बताया कि दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक व स्नातकोत्तर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद प्रशासनिक सेवा की ओर आगे बढ़ी घर पर रहकर तैयारी कर सफलता हासिल की है.


इन्होंने भी हासिल की सफलता: मिर्ज़ापुर नटवा के रहने वाले महेश विक्रम श्रीवास्तव ने झारखंड में सरकारी इंजीनियर की नौकरी करते हुए यूपी पीसीएस में खंड विकास अधिकारी के पद पर चयन हुआ है. पहाड़ी ब्लाक के रहने वाले आशीष उपाध्याय का पहले प्रयास में असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स के पद पर चयन हुआ है. वह प्रयागराज में रहकर पढ़ाई करते थे.


अहरौरा क्षेत्र के जुड़ुई गांव के रहने वाले चंदन पाल का नायब तहसीलदार पद पर चयन हुआ है तो वही छानबे क्षेत्र के नीबी गहरवार गांव रहने वाले निखलेंद्र सिंह ने उत्तर प्रदेश पीसीएस 2024 परीक्षा में 15वीं रैंक हासिल कर ट्रेजरी ऑफिसर पद पर चयनित होकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है.निखलेंद्र सिंह की सफलता की खबर मिलते ही गांव में जश्न का माहौल है.

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