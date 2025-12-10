ETV Bharat / state

UPPRPB ने कम्प्यूटर ऑपरेटर, SI-ASI भर्ती का रिजल्ट किया घोषित; 36065 अभ्यर्थियों ने पास की परीक्षा, देखिए कट ऑफ

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने बुधवार को कम्प्यूटर ऑपरेटर व एसआई व एएसआई पदों पर भर्ती परीक्षा में रिजल्ट घोषित कर दिया है. कुल 36065 अभ्यर्थियों ने परीक्षा पास की है. परीक्षार्थी अपना रिजल्ट यूपीपीआरपीबी की आधिकारिक वेबसाइट uppbpbgov.in से डाउनलोड कर सकते हैं. रिजल्ट देखने के लिए अभ्यर्थी को अपना रजिस्ट्रेशन नम्बर व जन्मतिथि पोर्टल पर भरनी होगी, जिसके बाद रिजल्ट शो होगा. कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए के पदों पर सीधी भर्ती 2023 में 930 पदों पर कुल 101396 अभ्यर्थियों के आवेदन किया था, जिनकी लिखित परीक्षा 01 नवम्बर 2025 को थी. लिखित परीक्षा में कुल 39853 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था, जिसमें न्यूनतम 40 प्रतिशत अथवा उसके अधिक प्राप्त करने वाले 22392 अभ्यर्थी योग्य पाये गये. पदों के सापेक्ष भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण में कम्प्यूटर टाइपिंग परीक्षा के लिये नियमों के अनुसार श्रेणीवार कुल 11891 पास अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है.