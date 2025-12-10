ETV Bharat / state

UPPRPB ने कम्प्यूटर ऑपरेटर, SI-ASI भर्ती का रिजल्ट किया घोषित; 36065 अभ्यर्थियों ने पास की परीक्षा, देखिए कट ऑफ

यूपीपीआरपीबी की आधिकारिक वेबसाइट uppbpbgov.in से अभ्यर्थी डाउनलोड कर सकते हैं रिजल्ट.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 10, 2025 at 10:13 PM IST

2 Min Read
लखनऊ : उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने बुधवार को कम्प्यूटर ऑपरेटर व एसआई व एएसआई पदों पर भर्ती परीक्षा में रिजल्ट घोषित कर दिया है. कुल 36065 अभ्यर्थियों ने परीक्षा पास की है. परीक्षार्थी अपना रिजल्ट यूपीपीआरपीबी की आधिकारिक वेबसाइट uppbpbgov.in से डाउनलोड कर सकते हैं. रिजल्ट देखने के लिए अभ्यर्थी को अपना रजिस्ट्रेशन नम्बर व जन्मतिथि पोर्टल पर भरनी होगी, जिसके बाद रिजल्ट शो होगा.

कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए के पदों पर सीधी भर्ती 2023 में 930 पदों पर कुल 101396 अभ्यर्थियों के आवेदन किया था, जिनकी लिखित परीक्षा 01 नवम्बर 2025 को थी. लिखित परीक्षा में कुल 39853 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था, जिसमें न्यूनतम 40 प्रतिशत अथवा उसके अधिक प्राप्त करने वाले 22392 अभ्यर्थी योग्य पाये गये. पदों के सापेक्ष भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण में कम्प्यूटर टाइपिंग परीक्षा के लिये नियमों के अनुसार श्रेणीवार कुल 11891 पास अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है.

कम्प्यूटर ऑपरेटर पदों के लिए मेरिट : अनारक्षित वर्ग की कटऑफ 135.84 अंक रही. पिछड़ा वर्ग कटऑफ 125.7, ईडब्लूएस 119.49 अंक पर रही. अनुसूचित जाति की कटऑफ 113.20 और अनुसूचित जनजाति की 81.76 अंक रही.

वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक (गोपनीय), पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लिपिक) एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लेखा) के पदों पर सीधी भर्ती-2023 के 921 पदों पर कुल 77079 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था. जिसकी लिखित परीक्षा 2 नवम्बर 2025 को आयोजित की गई थी. पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय), पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लिपिक) एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लेखा) के विज्ञापित 921 पदों की लिखित परीक्षा में कुल 32282 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, जिसमें कुल 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले 24174 अभ्यर्थी योग्य पाये गये.

भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं शारीरिक मानक परीक्षण के लिये लिखित परीक्षा में योग्य पाये गये सभी अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है. इसकी तिथि एवं स्थान के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर अलग से प्रकाशित की जाएगी. अभ्यर्थियों के परीक्षा सम्बन्धी समस्त सूचना/निर्देश बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से दी जायेगी.

