UPPRPB ने कम्प्यूटर ऑपरेटर, SI-ASI भर्ती का रिजल्ट किया घोषित; 36065 अभ्यर्थियों ने पास की परीक्षा, देखिए कट ऑफ
यूपीपीआरपीबी की आधिकारिक वेबसाइट uppbpbgov.in से अभ्यर्थी डाउनलोड कर सकते हैं रिजल्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 10, 2025 at 10:13 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने बुधवार को कम्प्यूटर ऑपरेटर व एसआई व एएसआई पदों पर भर्ती परीक्षा में रिजल्ट घोषित कर दिया है. कुल 36065 अभ्यर्थियों ने परीक्षा पास की है. परीक्षार्थी अपना रिजल्ट यूपीपीआरपीबी की आधिकारिक वेबसाइट uppbpbgov.in से डाउनलोड कर सकते हैं. रिजल्ट देखने के लिए अभ्यर्थी को अपना रजिस्ट्रेशन नम्बर व जन्मतिथि पोर्टल पर भरनी होगी, जिसके बाद रिजल्ट शो होगा.
उत्तर प्रदेश पुलिस में कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए के पदों पर सीधी भर्ती-2023 के अन्तर्गत दिनांक 01.11.2025 को सम्पन्न ऑफलाइन लिखित परीक्षा में अर्ह पाये गये अभ्यर्थियों की कम्प्यूटर टंकण परीक्षा की सूचना का प्रकाशन बोर्ड की वेबसाइट https://t.co/bGBU4CiB55 पर प्रदर्शित की गयी हैं ।…— Uttar Pradesh Police Recruitment & Promotion Board (@upprpb) December 10, 2025
कम्प्यूटर ऑपरेटर पदों के लिए मेरिट : अनारक्षित वर्ग की कटऑफ 135.84 अंक रही. पिछड़ा वर्ग कटऑफ 125.7, ईडब्लूएस 119.49 अंक पर रही. अनुसूचित जाति की कटऑफ 113.20 और अनुसूचित जनजाति की 81.76 अंक रही.
उ0प्र0 पुलिस में उप निरीक्षक(गोपनीय), पुलिस सहायक उप निरीक्षक(लिपिक) एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक(लेखा) के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा में अर्ह पाये गये अभ्यर्थियों की सूचना का प्रकाशन बोर्ड की वेबसाइट पर किया गया है। अर्ह अभ्यर्थियों के अभिलेखों की संवीक्षा एवं…— Uttar Pradesh Police Recruitment & Promotion Board (@upprpb) December 10, 2025
वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक (गोपनीय), पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लिपिक) एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लेखा) के पदों पर सीधी भर्ती-2023 के 921 पदों पर कुल 77079 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था. जिसकी लिखित परीक्षा 2 नवम्बर 2025 को आयोजित की गई थी. पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय), पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लिपिक) एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लेखा) के विज्ञापित 921 पदों की लिखित परीक्षा में कुल 32282 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, जिसमें कुल 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले 24174 अभ्यर्थी योग्य पाये गये.
भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं शारीरिक मानक परीक्षण के लिये लिखित परीक्षा में योग्य पाये गये सभी अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है. इसकी तिथि एवं स्थान के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर अलग से प्रकाशित की जाएगी. अभ्यर्थियों के परीक्षा सम्बन्धी समस्त सूचना/निर्देश बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से दी जायेगी.
