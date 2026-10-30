फरीदाबाद में सवर्ण समाज का प्रदर्शन, UGC कानून का विरोध, राष्ट्रपति के नाम डीसी को ज्ञापन
UGC कानून के विरोध में फरीदाबाद में सवर्ण समाज ने प्रदर्शन (upper caste protest faridabad) किया. उन्होंने राष्ट्रपति के नाम डीसी को ज्ञापन सौंपा.
Published : October 30, 2026 at 5:56 PM IST
फरीदाबाद: सवर्ण समाज के लोगों ने फरीदाबाद डीसी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन (Upper caste protest Faridabad) किया. पृथला से पूर्व विधायक नयनपाल रावत के नेतृत्व में हजारों की संख्या में लोग हाथों में सवर्णों पर अत्याचार बंद करो और सवर्ण एकता जिंदाबाद के पोस्टर लेकर पहुंचे. इस प्रदर्शन में सिर्फ सवर्ण समाज ही नहीं बल्कि जाट और मुस्लिम समाज सहित 36 बिरादरी के लोग शामिल हुए.
फरीदाबाद में सवर्ण समाज प्रदर्शन: UGC यानी (ucg full form in hindi) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए कानून और SC-ST एक्ट के विरोध (why oppose ugc law) में सभी ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा, पूर्व विधायक ने चेतावनी दी कि अगर काले कानून वापस नहीं हुए तो रेल रोकी जाएगी और दिल्ली जाम की जाएगी.
राष्ट्रपति द्रौपदी के नाम डीसी को ज्ञापन: पृथला से पूर्व विधायक नयनपाल रावत ने कहा कि झूठे SC-ST एक्ट से और UGC (University Grants Commission) कानून से हमारा सवर्ण समाज त्रस्त है, हम अपने बच्चों के भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रदर्शन के बाद पूर्व विधायक ने SDM हनी बंसल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम ज्ञापन सौंपा, पूर्व विधायक ने कहा की हजारों की तादाद में लोग पहुंचे हैं.
रेल रोकने और दिल्ली जाम की चेतावनी: पूर्व विधायक ने कहा कि 'राष्ट्रपति महोदय से रिक्वेस्ट है कि इन काले कानूनों पर संज्ञान लेकर हमारे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करें'. नयनपाल रावत ने सरकार को चेतावनी भी दी, उन्होंने कहा कि 'जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे, ये प्रदर्शन बड़ा होता रहेगा. रेल भी रोकी जा सकती है, दिल्ली जाम भी की जा सकती है.'
यूजीसी का नया नियम क्या है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने 13 जनवरी को 'प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026' नियम लागू किया. यूजीसी का कहना है कि इन नियमों से कॉलेज, विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के छात्रों के साथ होने वाले जातिगत भेदभाव को रोकने में मदद मिलेगी.
नए नियम का मकदस: नए नियमों को हर शिक्षण संस्थान में लागू करने के लिए इक्वल अपॉर्च्युनिटी सेंटर (ईओसी) बनानी होगी, जिसका मकसद समानता लागू करना और भेदभाव से जुड़ी शिकायतों का समाधान करना होगा. ईओसी के तहत इक्विटी कमेटी बनेगी, जिसकी अध्यक्षता संस्थान के प्रमुख करेंगे. EOC को हर साल एक रिपोर्ट UGC को सौंपनी होगी. UGC भी एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाएगा.
24 घंटे के भीतर कार्रवाई जरूरी: अगर शिक्षण संस्थान में किसी के साथ जातिगत भेदभाव होता है, तो वो अपनी शिकायत इक्विटी कमेटी से करेगा. कमेटी उसकी शिकायत पर 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करनी होगी और 15 दिन के भीतर संस्थान के प्रमुख को रिपोर्ट सौंपेगी. इस रिपोर्ट के आधार पर शिक्षण संस्थान के प्रमुख 7 दिन में कार्रवाई करेंगे. अगर कोई संस्थान नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो उसकी यूजीसी की मान्यता रद्द कर दी जाएगी.
UGC कानून का विरोध क्यों? पृथला से पूर्व विधायक नयनपाल रावत का कहना है कि 'इस नियम का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि शिकायत करने वाले को कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है. बिना किसी सूबत के निर्दोष को दोषी मान लिया जाएगा. आपको ही पूरा जोर लगाकर साबित करना पड़ेगा कि आप निर्दोष हैं. यूजीसी के नए नियम सिर्फ छात्रों तक ही सीमित नहीं, बल्कि इसके दायरे में टीचर और स्टाफ भी आते हैं. ऐसे में एससी, एसटी, ओबीसी के छात्र किसी शिक्षक के खिलाफ भी शिकायत कर सकता है. इस तरह से अगड़ी जाति के छात्रों ही नहीं बल्कि शिक्षकों के लिए भी मुश्किल पैदा हो जाएगी. इसलिए हम इसमें सुधार की मांग कर रहे हैं.'
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