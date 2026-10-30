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फरीदाबाद में सवर्ण समाज का प्रदर्शन, UGC कानून का विरोध, राष्ट्रपति के नाम डीसी को ज्ञापन

upper caste protest faridabad ( ETV Bharat )

फरीदाबाद: सवर्ण समाज के लोगों ने फरीदाबाद डीसी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन (Upper caste protest Faridabad) किया. पृथला से पूर्व विधायक नयनपाल रावत के नेतृत्व में हजारों की संख्या में लोग हाथों में सवर्णों पर अत्याचार बंद करो और सवर्ण एकता जिंदाबाद के पोस्टर लेकर पहुंचे. इस प्रदर्शन में सिर्फ सवर्ण समाज ही नहीं बल्कि जाट और मुस्लिम समाज सहित 36 बिरादरी के लोग शामिल हुए.

फरीदाबाद में सवर्ण समाज प्रदर्शन: UGC यानी (ucg full form in hindi) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए कानून और SC-ST एक्ट के विरोध (why oppose ugc law) में सभी ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा, पूर्व विधायक ने चेतावनी दी कि अगर काले कानून वापस नहीं हुए तो रेल रोकी जाएगी और दिल्ली जाम की जाएगी.