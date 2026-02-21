ETV Bharat / state

यूजीसी के खिलाफ सड़कों पर सवर्ण मोर्चा, नियम समाज को तोड़ने का काम करेगा

सरकार को यूजीसी कानून वापस लेना होगा. सवर्ण समाज अब जाग गया है.

यूजीसी के खिलाफ प्रदर्शन
यूजीसी के खिलाफ प्रदर्शन (Photo Credit : ETV Bharat)
लखनऊ: यूजीसी पर सुप्रीम कोर्ट भले ही रोक लगा दी हो, लेकिन सवर्ण समाज में कानून को लेकर अब भी नाराजगी है. शनिवार को राजधानी के परिवर्तन चौक पर सवर्ण मोर्चा ने यूजीसी कानून के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया. हजारों की संख्या में जमा होकर परिवर्तन चौक से गांधी प्रतिमा हजरतगंज तक पदयात्रा की और यूजीसी के विरोध में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की.

सवर्ण मोर्चा, नेता बसंत सिंह बघेल (Video Credit : ETV Bharat)

पदयात्रा में पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राह्मण सभा, राकेश सिंह रघुवंशी प्रदेश अध्यक्ष करणी सेना, कुमार अवनीश सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष क्षत्रिय महासभा के आलावा बसंत सिंह बघेल नेता सवर्ण मोर्चा के साथ बड़ी संख्या में युवा और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया.

यूजीसी नियम पर पंडित राजेंद्र त्रिपाठी ने कहा कि इस तरीके के नियम समाज को तोड़ने का काम करते है. सवर्ण समाज, हमेशा समाज की एकजुटता लिए काम किया है. लेकिन आज श्रवण समाज के खिलाफ यूजीसी जैसे नियम लागू किए जा रहे हैं. सवर्ण मोर्चा के नेता बसंत सिंह बघेल ने कहा की सरकार को यूजीसी जैसे काला कानून को वापस लेना होगा. सवर्ण समाज अब जाग गया है. अपना हक लेकर रहेगा.

वहीं, करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश सिंह रघुवंशी ने कहा कि यूजीसी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, जिसके बाद से समाज को तोड़ने वाली कुछ शक्तियां लगातार प्रदर्शन कर भ्रम फैला रही हैं. उनको जवाब देने के लिए आज लखनऊ में यह प्रदर्शन करना पड़ रहा है.

कार्यक्रम को लेकर लखनऊ की सड़कों पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है, परिवर्तन चौक से लेकर गांधी प्रतिमा हजरतगंज व विधानसभा रोड को छावनी में बदल कर दिया गया है. इस दौरान किसी तरह की हिंसा न हो, या हिंसा से निपटने के लिए पुलिस फोर्स, दंगा निवारण व्हीकल के साथ मौके पर मौजूद है. जबकि लखनऊ पुलिस के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर बबलू कुमार अपनी टीम के साथ प्रदर्शन स्थल पर डटे हैं.

