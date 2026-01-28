ETV Bharat / state

UGC कानून के खिलाफ सवर्ण समाज का प्रदर्शन; पीलीभीत में सवर्ण समाज के लोगों ने कराया मुंडन

'काला कानून वापस लो' के नारों से गूंजा शहर, सरकार के खिलाफ भड़के

काला कानून वापस लो
काला कानून वापस लो (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 28, 2026 at 2:14 PM IST

पीलीभीत: यूजीसी (UGC) की आग अब तेजी से देशव्यापी होता जा रहा है. बुधवार को पीलीभीत के ऐतिहासिक नकटा दाना चौराहे पर सवर्ण समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में एकत्र होकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने मुंडन संस्कार कराकर विरोध दर्ज कराया, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और तत्काल काला कानून वापस लेने की मांग की.

UGC के विरोध मुंडन संस्कार (Video Credit; ETV Bharat)

यूजीसी के विरोध प्रदर्शन: प्रदर्शनकारियों ने अपने बाहों पर काली पट्टी बांध रखी थी, जबकी हाथों में बैनर और पोस्टर थे, जिन पर लिखा था "काला कानून वापस लो" सवर्ण समाज के नेताओं का कहना है कि यह कानून उनके हितों के खिलाफ है, इस लिए जब तक इसे वापस नहीं लिया जाता, आंदोलन जारी रहेगा.

मुंडन कराकर सवर्णों ने जताया रोष: विरोध प्रदर्शन में आक्रोश का आलम यह था कि सवर्ण समाज के लोगो ने प्रदर्शन स्थल पर ही मुंडन संस्कार कराकर अपना विरोध दर्ज कराया और कहा कि यह सरकार की नीतियों के खिलाफ हमारा त्याग है. सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री बरेली के इस्तीफे के बाद से यूजीसी कानून वापस लेने की मांग ने और जोर पकड़ लिया है.

अधिवक्ताओं ने दिया समर्थन: इस आंदोलन को स्थानीय अधिवक्ताओं ने भी भरपूर समर्थन दिया. वकीलों के एक बड़े समूह प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर सवर्ण समाज की मांगों को जायज ठहराया. हंगामे और भीड़ को देखते हुए प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे. भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था, ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे.

राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन: प्रदर्शन के समापन पर सवर्ण समाज के प्रतिनिधियों ने महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी (DM) को सौंपा. ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि सवर्ण समाज की भावनाओं को देखते हुए इस कानून पर पुनर्विचार कर इसे रद्द किया जाए.

