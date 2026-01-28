ETV Bharat / state

UGC कानून के खिलाफ सवर्ण समाज का प्रदर्शन; पीलीभीत में सवर्ण समाज के लोगों ने कराया मुंडन

पीलीभीत: यूजीसी (UGC) की आग अब तेजी से देशव्यापी होता जा रहा है. बुधवार को पीलीभीत के ऐतिहासिक नकटा दाना चौराहे पर सवर्ण समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में एकत्र होकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने मुंडन संस्कार कराकर विरोध दर्ज कराया, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और तत्काल काला कानून वापस लेने की मांग की.



UGC के विरोध मुंडन संस्कार (Video Credit; ETV Bharat)

यूजीसी के विरोध प्रदर्शन: प्रदर्शनकारियों ने अपने बाहों पर काली पट्टी बांध रखी थी, जबकी हाथों में बैनर और पोस्टर थे, जिन पर लिखा था "काला कानून वापस लो" सवर्ण समाज के नेताओं का कहना है कि यह कानून उनके हितों के खिलाफ है, इस लिए जब तक इसे वापस नहीं लिया जाता, आंदोलन जारी रहेगा.



मुंडन कराकर सवर्णों ने जताया रोष: विरोध प्रदर्शन में आक्रोश का आलम यह था कि सवर्ण समाज के लोगो ने प्रदर्शन स्थल पर ही मुंडन संस्कार कराकर अपना विरोध दर्ज कराया और कहा कि यह सरकार की नीतियों के खिलाफ हमारा त्याग है. सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री बरेली के इस्तीफे के बाद से यूजीसी कानून वापस लेने की मांग ने और जोर पकड़ लिया है.

