पावटा में यूजीसी गाइडलाइन का विरोध, सवर्ण समाज का प्रदर्शन, केंद्र को बड़े आंदोलन की चेतावनी
कोटपूतली-बहरोड जिले के पावटा में सवर्ण समाज के लोग सड़कों पर उतरे. यूजीसी गाइडलाइन का विरोध में रैली निकाली. पावटा के बाजार बंद रखे.
Published : March 16, 2026 at 4:33 PM IST
बहरोड़: कोटपूतली-बहरोड़ जिले में सवर्ण समाज का यूजीसी गाइडलाइन के विरोध में गुस्सा सोमवार को सड़कों पर नजर आया. सवर्ण समाज के लोगों ने पावटा कस्बे में यूजीसी के नियमों के विरोध में रैली निकाली और प्रदर्शन किया. इसके लिए समाज के लोग कस्बे के आदर्श रामलीला मैदान पर एकत्र हुए एवं विरोध प्रदर्शन किया. सवर्ण समाज ने रैली भी निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में युवा, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी एवं आम नागरिक मौजूद थे. इस दौरान पावटा कस्बे के बाजार बंद रहे. सामान्य वर्ग संयुक्त मंच ने एकजुटता से यूजीसी गाइडलाइन का विरोध किया.
राजपूत महासभा पावटा के अध्यक्ष रिछपाल सिंह पांचूडाला ने बताया कि यूजीसी के नए नियम सवर्ण समाज के हितों के पूरी तरह खिलाफ है. सरकार बिना संवाद के मनमाने फैसले थोप रही है, जिसे समाज किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगा. अगर केंद्र सरकार इस गाइडलाइन को वापस नहीं लेती है तो आगे बड़ा आंदोलन किया जाएगा. प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर यूजीसी नियमों के खिलाफ नारेबाजी की.
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प्रदर्शन में बड़ी संख्या में समाजजन शामिल हुए. पावटा कस्बे के मुख्य बाजारों से होते हुए रैली उपखंड कार्यालय पावटा पहुंची. उपखंड अधिकारी पावटा डॉ. साधना शर्मा को सवर्ण समाज ने अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा. इस दौरान राजपूत महासभा अध्यक्ष रिछपाल सिंह, सवाई सिंह, रविंद्र सिंह फौजी कैरोडी, अग्रवाल महासभा पावटा अध्यक्ष बलदेव गोयल, ओमप्रकाश बंसल, ब्राह्मण महासभा पावटा पूर्व नगर अध्यक्ष सुरेश शर्मा, पंडित सुरेश शर्मा, एडवोकेट विष्णु पटेल, रामशरण बोहरा लोग मौजूद रहे.
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