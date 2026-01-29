ETV Bharat / state

UCG के नए नियमों के खिलाफ सवर्ण समाज का खैरागढ़ में विरोध प्रदर्शन

गुरुवार को इसी मुद्दे को लेकर खैरागढ़ में सवर्ण समाज द्वारा शांतिपूर्ण लेकिन प्रभावी विरोध प्रदर्शन किया गया. दोपहर 3 बजे समाज के सदस्यों के साथ महिला मंडल के लोग राजपूत क्षत्रिय भवन जमातपारा में एकत्रित हुए. यहां से समाज के लोग रैली के रूप में नगर भ्रमण पर निकले. रैली के दौरान यूजीसी काला कानून वापस लो, समाज को बांटना बंद करो, सवर्ण एकता जिंदाबाद जैसे नारों से पूरा नगर गूंजता रहा.

खैरागढ़: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 13 जनवरी 2026 से लागू किए गए नए नियमों के विरोध में सवर्ण समाज ने खैरागढ़ जिले में व्यापक आंदोलन शुरू कर दिया है. सवर्ण समाज का कहना है, कि यह नियम सामाजिक संतुलन को बिगाड़ने वाले हैं और इससे जातिगत भेदभाव को बढ़ावा मिलेगा. समाज के पदाधिकारियों ने इन नियमों को सवर्ण समाज के अधिकारों पर सीधा प्रहार बताते हुए इसे काला कानून करार दिया है.

सवर्ण समाज का प्रदर्शन

नगर भ्रमण के बाद रैली कलेक्टर कार्यालय पहुंची. कलेक्टर कार्यालय के मुख्य द्वार पर सवर्ण समाज के लोग करीब पंद्रह मिनट तक नारेबाजी करते रहे. इस दौरान ज्ञापन लेने के लिए कोई भी जिम्मेदार अधिकारी बाहर नहीं आया, जिससे समाजजनों में नाराजगी देखने को मिली. बाद में सवर्ण समाज के प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर कार्यालय के भीतर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में कहा गया है कि यूजीसी के नए नियम एकपक्षीय हैं और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने आज दिए हैं निर्देश

समाज का आरोप है कि इन नियमों के कारण सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों और प्राध्यापकों के खिलाफ झूठे और दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाए जाने की आशंका बढ़ जाती है, जिससे शिक्षा व्यवस्था में भय का वातावरण बन सकता है. सवर्ण समाज ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा फिलहाल इन नियमों के क्रियान्वयन पर रोक लगाई गई है, लेकिन समाज की मांग है कि सरकार इस कानून को पूरी तरह वापस ले.

समाज के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही यूजीसी के नए नियमों को निरस्त नहीं किया गया तो आंदोलन को और व्यापक और उग्र रूप दिया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी.

