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UPPCS RESULT: संघर्षों में तपकर सुरेश बाबू ने किया UPPSC क्रैक, बने नायब तहसीलदार

संघर्षों में तपकर सुरेश बाबू ने किया UPPSC क्रैक. ( ईटीवी भारत )

बरेली: कहते हैं कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों न हों, अगर इरादे मज़बूत हों तो मंजि़ल ज़रूर मिलती है. इस बात को सच साबित किया है बरेली जिले की बहेड़ी तहसील के गांव सिमरा भोगपुर निवासी सुरेश बाबू ने. सीमित संसाधनों और पारिवारिक विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने अपने सपनों को जिंदा रखा और आखिरकार पीसीएस परीक्षा में सफलता हासिल कर नायब तहसीलदार बन गए. सुरेश बाबू की सफलता की कहानी संघर्ष और समर्पण से भरी है. उनके पिता सेवाराम जहां खेती के साथ-साथ तहसील के रिकॉर्ड रूम में पुराने अभिलेखों की मरम्मत का काम करते हैं, वहीं परिवार की आर्थिक स्थिति भी सामान्य रही. इसके बावजूद उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी. छोटे भाई नरेश बाबू आज भी गांव में खेती में पिता का हाथ बंटा रहे हैं. जीवन ने सुरेश बाबू की कई बार परीक्षा ली. बचपन में मां का साया उठ गया और कोरोना काल में बड़े भाई की भी मृत्यु हो गई. इन कठिन झटकों के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि इन्हें अपनी ताकत बना लिया.