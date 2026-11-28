पीसीएस परीक्षा रद्द होने पर अखिलेश यादव का गणित; 'हर विधानसभा में 26 हजार नए पीड़ित'
सोशल मीडिया पर सपा मुखिया ने पोस्ट कर दावा किया-2027 में पीडीए सरकार
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 4:25 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा रद्द होने के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लंबी पोस्ट लिखकर भाजपा सरकार को घेरा है. उन्होंने आंकड़ों का गणित समझाते हुए दावा किया कि पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं की गड़बड़ियों से हर विधानसभा क्षेत्र में हजारों नए पीड़ित तैयार हुए हैं, जो 2027 के चुनाव में भाजपा के खिलाफ वोट करेंगे.
रद्द हुई उप्र पीसीएस प्री की परीक्षा देनेवाले 265270 पीड़ित प्रत्याशियों के साथ अगर केवल उनके पीड़ित माता-पिता को ही जोड़ लिया जाए तो कुल आँकड़ा 265270X3=795810 पीड़ितों का हुआ। इसी तरह लगभग 20 अन्य पेपर लीक व भर्ती-परीक्षाएँ जो हुईं , जिनमें लाखों अभ्यर्थी होते हैं। उनकी भी सामान्य गणित निकालते हुए 20 से गुणा कर दें तो पीड़ितों को ये आँकड़ा 795810X20=15916200 हो जाएगा। अब इसे अगर 403 विधानसभाओं से भाग दे दिया जाए तो ये आँकड़ा आएगा लगभग 15916200/403=39494 नये पीड़ित प्रति विधानसभा। इसमें से अगर ये भी मान लें कि लगभग एक तिहाई बेरोज़गार अभ्यर्थियों ने सभी परीक्षाओं में भाग लिया होगा, तो उन्हें व उनके माता-पिता को भी घटाकर आँकड़ा आयेगा 39494/3=13164 अब इसे टोटल से घटा देंगे तो 39494-13164=26,330 का आँकड़ा आएगा।। अगर हम कम-से-कम भी मान लें तो ‘परीक्षा-भर्ती रद्द होने जैसी शिक्षा-परीक्षा की धाँधलियों के कारण’ हर विधानसभा सीट पर लगभग 25000 पीड़ित युवा व आम वोटर भाजपा से बुरी तरह से हताश और निराश हैं और उन सभी आक्रोशित पीड़ित वोटरों को अब ये समझ आ गया है कि जब तक भाजपा को नहीं हटाया जाएगा तब तक बेरोज़गारी की समस्या से छुटकारा नहीं मिलेगा, इसीलिए वो भाजपा के ख़िलाफ़ वोट डालकर अपना गुस्सा भी निकालेंगे और भाजपा को हराकर, हमेशा के लिए विदा भी कर देंगे। इन नये पीड़ितों के जुड़ने से ‘पीडीए’ का क़ाफ़िला और भी बलवान हुआ है, क्योंकि ‘जो पीड़ित है, वो पीडीए’ है। इसीलिए हम सब पीड़ित मिलकर भाजपा के पक्षपातपूर्ण अन्याय और भ्रष्टाचार का अहंकारी राज मिटाएंगे और 2027 में अपनी ‘पीडीए सरकार बनाएंगे!’ जब हक़मारी करनेवाली भेदभावपूर्ण भाजपा सरकार जाएगी तो हर संकट मिट जाएगा क्योंकि ‘भाजपा ही सबसे बड़ा संकट है’। बस कुछ महीनों बाद ही 2027 में ‘अपनी पीडीए सरकार’ आएगी; ‘पीड़ा, दुख, अपमान’ मिटाएगी; बिना भेदभाव और नाइंसाफ़ी के ख़ुशहाली-तरक़्क़ी लाएगी! #इस_बार_पीडीए_सरकार #इस_बार_पीड़ितों_की_सरकार #अपनी_पीडीए_सरकार_बनाएंगे— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) November 28, 2026
अखिलेश ने लिखा कि रद्द हुई पीसीएस प्री परीक्षा में 2,65,270 अभ्यर्थी शामिल हुए थे. यदि इनके साथ केवल माता-पिता को जोड़ लिया जाए तो पीड़ितों की संख्या 2,65,270×3 यानी 7,95,810 हो जाती है.
उन्होंने कहा कि इसी तरह लगभग 20 अन्य पेपर लीक और भर्ती परीक्षाएं भी हुईं, जिनमें लाखों अभ्यर्थी शामिल होते हैं. सामान्य गणित के हिसाब से इसे 20 से गुणा करने पर आंकड़ा 7,95,810×20 यानी 1,59,16,200 पहुंच जाता है. इसे प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों से भाग देने पर प्रति विधानसभा लगभग 39,494 नए पीड़ित सामने आते हैं.
अखिलेश यादव ने यह भी माना कि कुछ अभ्यर्थियों ने एक से अधिक परीक्षाओं में हिस्सा लिया होगा. उन्होंने मोटे तौर पर एक-तिहाई यानी 39,494÷3=13,164 की कटौती की. इसे कुल संख्या से घटाने पर 39,494−13,164=26,330 का आंकड़ा बचता है.
सपा अध्यक्ष के मुताबिक, कम से कम भी मानें तो परीक्षा-भर्ती रद्द होने जैसी धांधलियों के कारण हर विधानसभा सीट पर करीब 25 हजार युवा और आम मतदाता भाजपा से बुरी तरह निराश और नाराज हैं. दावा है कि इन सभी को अब समझ आ गया है कि जब तक भाजपा को सत्ता से नहीं हटाया जाएगा, बेरोजगारी की समस्या से छुटकारा नहीं मिलेगा. इसलिए वे भाजपा के खिलाफ मतदान कर अपना गुस्सा निकालेंगे और उसे हमेशा के लिए विदा कर देंगे.
अखिलेश ने कहा कि इन नए पीड़ितों के जुड़ने से 'पीडीए' का कारवां और मजबूत हुआ है, क्योंकि "जो पीड़ित है, वो पीडीए है." उन्होंने कहा कि सभी पीड़ित मिलकर भाजपा के पक्षपातपूर्ण अन्याय और भ्रष्टाचार के अहंकारी राज को मिटाएंगे और 2027 में 'पीडीए सरकार' बनाएंगे.
सपा प्रमुख ने यह भी लिखा कि हक मारने वाली भेदभावपूर्ण भाजपा सरकार के जाते ही हर संकट खत्म हो जाएगा, क्योंकि "भाजपा ही सबसे बड़ा संकट है." भरोसा जताया कि कुछ महीनों बाद 2027 में 'अपनी पीडीए सरकार' आएगी, जो पीड़ा, दुख और अपमान को मिटाएगी और बिना भेदभाव व नाइंसाफी के खुशहाली और तरक्की लाएगी.
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