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पीसीएस परीक्षा रद्द होने पर अखिलेश यादव का गणित; 'हर विधानसभा में 26 हजार नए पीड़ित'

सपा मुखिया अखिलेश यादव ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा रद्द होने के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लंबी पोस्ट लिखकर भाजपा सरकार को घेरा है. उन्होंने आंकड़ों का गणित समझाते हुए दावा किया कि पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं की गड़बड़ियों से हर विधानसभा क्षेत्र में हजारों नए पीड़ित तैयार हुए हैं, जो 2027 के चुनाव में भाजपा के खिलाफ वोट करेंगे.

अखिलेश ने लिखा कि रद्द हुई पीसीएस प्री परीक्षा में 2,65,270 अभ्यर्थी शामिल हुए थे. यदि इनके साथ केवल माता-पिता को जोड़ लिया जाए तो पीड़ितों की संख्या 2,65,270×3 यानी 7,95,810 हो जाती है.

उन्होंने कहा कि इसी तरह लगभग 20 अन्य पेपर लीक और भर्ती परीक्षाएं भी हुईं, जिनमें लाखों अभ्यर्थी शामिल होते हैं. सामान्य गणित के हिसाब से इसे 20 से गुणा करने पर आंकड़ा 7,95,810×20 यानी 1,59,16,200 पहुंच जाता है. इसे प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों से भाग देने पर प्रति विधानसभा लगभग 39,494 नए पीड़ित सामने आते हैं. अखिलेश यादव ने यह भी माना कि कुछ अभ्यर्थियों ने एक से अधिक परीक्षाओं में हिस्सा लिया होगा. उन्होंने मोटे तौर पर एक-तिहाई यानी 39,494÷3=13,164 की कटौती की. इसे कुल संख्या से घटाने पर 39,494−13,164=26,330 का आंकड़ा बचता है.