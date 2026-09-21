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यूपीपीसीएस 2025: मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए सुनहरा मौका, 23 सितंबर से शुरू होगा फ्री मॉक इंटरव्यू

लखनऊ: यूपीपीसीएस-2025 मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की तैयारी के लिए सुनहरा अवसर मिलने जा रहा है. समाज कल्याण मंत्रालय की पहल पर 23 सितंबर से विशेष मॉक इंटरव्यू कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है. इसका उद्देश्य अभ्यर्थियों को वास्तविक साक्षात्कार के लिए तैयार करना और उनके व्यक्तित्व, संचार कौशल और आत्मविश्वास को निखारना है. कार्यक्रम का आयोजन गोमती नगर स्थित छत्रपति शाहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, भागीदारी भवन में किया जाएगा. यह मॉक इंटरव्यू निःशुल्क होगा.

IAS - PCS अधिकारी सिखाएंगे इंटरव्यू के गुर

मॉक इंटरव्यू के दौरान उत्तर प्रदेश प्रशासन और प्रबंधन अकादमी (उपाम) से जुड़े आईएएस-पीसीएस अधिकारी और विषय विशेषज्ञ अभ्यर्थियों को मार्गदर्शन देंगे. इसमें साक्षात्कार की तैयारी की रणनीति, सवालों के प्रभावी जवाब देने, व्यक्तित्व प्रस्तुतीकरण, संचार कौशल और आत्मविश्वास बनाए रखने जैसे पहलुओं पर अभ्यास कराया जाएगा. अभ्यर्थियों को अपनी कमियों की पहचान कर उन्हें सुधारने का मौका भी मिलेगा. कई फेज में संचालित होने वाला ये कार्यक्रम अभ्यर्थियों को वास्तविक इंटरव्यू के माहौल से परिचित कराने में मदद करेगा.

निःशुल्क होगा मॉक इंटरव्यू

बता दें कि समाज कल्याण विभाग की ओर से आठ आवासीय कोचिंग केंद्र भी संचालित किए जा रहे हैं. इन केंद्रों में अभ्यर्थियों को निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण के साथ मेस, पुस्तकालय, इंटरनेट, टेस्ट सीरीज और अध्ययन सामग्री जैसी सुविधाएं मिल रही हैं. इसके साथ मनोरंजन, खेलकूद और जिम की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है. समाज कल्याण विभाग के उप निदेशक आनंद कुमार सिंह ने बताया कि यह मॉक इंटरव्यू निःशुल्क होगा.