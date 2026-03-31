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1..2 नहीं इस जिले से निकले 8 PCS, कोई किसान तो कोई आशाबहू का बेटा, जानिए सफलता की कहानी

बाराबंकी: जिले के दो युवतियों समेत कुल आठ युवक और युवतियों ने यूपी पीसीएस-2024 में सफलता का परचम लहराया है. इन युवाओं की सफलता ने जिले का मान बढ़ाया है. जिले के विनय कुमार, प्रतिभा सिंह, प्रियंका वर्मा, आकाश वर्मा, रोहन गुप्ता, सिद्धार्थ श्रीवास्तव, सत्येंद्र प्रताप सिंह और कौटिल्य निशांत शुक्ल का चयन इस परीक्षा में हुआ है.





पूर्व नौसैनिक अब एसडीएम: टिकैतनगर थाना क्षेत्र के भवानीगंज हड़ाहा निवासी विनय कुमार का चयन एसडीएम पद पर हुआ है. पिता बलदेव प्रसाद यादव रिटायर्ड लेखाकार हैं. विनय कुमार ने अपने दूसरे प्रयास में यह सफलता हासिल की है. विनय कुमार ने भारतीय नौ सेना में 2006 से 2021 तक 15 साल तक बतौर नौसैनिक के रूप में सेवा दी है.विनयकुमार शादीशुदा हैं और इनके दो बेटियां हैं. विनयकुमार ने बताया कि नियमित और पूरी एकाग्रता से की गई स्टडी से सफलता अर्जित की जा सकती है.



किसान की बेटी ने बढ़ाया मान: सफदरगंज थाना क्षेत्र के मुबारकपुर गांव की रहने वाली प्रियंका वर्मा ने अपने पहले ही प्रयास में सफलता हासिल की है. प्रियंका का चयन नायब तहसीलदार के पद पर हुआ है. पिता दिनेश कुमार वर्मा खेती करते हैं.साल 2018 में साईं इंटर कालेज से इंटर करने के बाद प्रियंका ने तैयारी का मन बनाया.जियोग्राफी से एमए करने के बाद प्रियंका ने प्रॉपर तैयारी शुरू की और अपने पहले ही प्रयास में सफलता हासिल कर ली.



आशाबहू का बेटा बना नायब तहसीलदार: त्रिवेदीगंज ब्लॉक के मकनपुर गढ़ी निवासी सिद्धार्थ श्रीवास्तव ने अपने पहले ही प्रयास में सफलता हासिल की है.सिद्धार्थ का चयन नायब तहसीलदार के पद पर हुआ है.पिता आदित्य नारायण श्रीवास्तव उर्फ राजू श्रीवास्तव किसान हैं तो माता कांति देवी श्रीवास्तव आशा बहू हैं. साल 2012 में हाईस्कूल करने के बाद सिद्धार्थ ने एग्रीकल्चर से बीएससी की और तैयारी में जुट गए.तीन भाइयों में सबसे छोटे सिद्धार्थ ने घर पर ही रहकर तैयारी की.





प्रतिमा बनीं नायब तहसीलदार: बदोसराय थाना क्षेत्र के शेखपुर टुटूरू निवासी प्रतिमा सिंह ने अपने दूसरे प्रयास में सफलता हासिल की.प्रतिमा सिंह का चयन नायब तहसीलदार के पद पर हुआ है. पिता राकेश कुमार सिंह खेती करते हैं.नगर के रानीलक्ष्मी बाई इंटर कालेज से साल 2014 में हाईस्कूल और फिर 2016 में इंटर करने के बाद प्रतिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैथेमैटिकल साइंस से ग्रेजुएशन किया और तैयारी में लग गई. प्रतिमा शुरू से ही मेधावी रहीं. हाईस्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन में प्रतिमा टॉपर रही. प्रतिमा को अपनी तैयारी के बाद सफलता की पूरी उम्मीद थी.हालांकि परिजनों को बेहतर रैंक पाने की उम्मीद थी.पिता ने बताया कि प्रतिमा आगे सिविल सर्विस की तैयारी जारी रखेगी.



तराई के युवा ने लहराया परचम: रामनगर तहसील के तराई क्षेत्र के गांव सरसवां घाट निवासी सत्येंद्र प्रताप सिंह ने पहले प्रयास में सफलता हासिल की है. सत्येंद्र प्रताप सिंह का चयन जिला खाद्य विपणन अधिकारी के पद पर हुआ है. पिता योगेंद्र प्रताप सिंह खेती करते हैं और माँ रमा सिंह गृहणी हैं.इनके बड़े भाई अपुल कुमार सिंह सुल्तानपुर में जिला निर्वाचन कार्यलय में तैनात हैं.सूरतगंज के बीआरजी इंटर कालेज से पढ़ाई कर सत्येंद्र ने रामनगर पीजी कालेज से बीए और फिर लखनऊ से एमए किया.गरीबी से निकलकर यहां तक पहुंचे सत्येंद्र ने बिहार पीसीएस का भी इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्हें बेहतर रैंक मिलने की उम्मीद है.



व्यापारी के बेटे ने भी किया कमाल: नगर कोतवाली क्षेत्र के कटरा मोहल्ला के रहने वाले रोहन गुप्ता ने अपने चौथे प्रयास में यह सफलता हासिल की है.रोहन गुप्ता का चयन असिस्टेंट कमिश्नर कॉमर्शियल टैक्स के पद पर हुआ है. जयपुरिया लखनऊ से साल 2009 में इंटरमीडिएट करने के बाद कानपुर से साल 2013 में बीटेक और फिर टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान मुंबई से एमए करने वाले रोहन गुप्ता के पिता राजेन्द्र कुमार गुप्ता रंग के व्यापारी हैं, जिनकी सट्टी बाजार में दुकान है.रोहन ने बताया कि सफलता कोई मुश्किल नही है ,बस इसके लिए नियमित और कंसन्ट्रेट मन से तैयारी करनी जरूरी है.



शिक्षक का बेटा असिस्टेंट कमिश्नर: रामनगर के हथोइयाँ निवासी कौटिल्य निशांत शुक्ल का चयन असिस्टेंट कमिश्नर व्यापार कर के पद पर हुआ है. कौटिल्य निशांत के पिता डॉ केके शुक्ला लखनऊ के केकेसी में प्राचार्य हैं.



बीडीओ बना किसान का बेटा: सूरतगंज के नंदना कला गांव के रहने वाले आकाश वर्मा ने भी कठिन परिश्रम कर सफलता अर्जित की है. ग्रामीण अंचल के किसान परिवार के आकाश का चयन बीडीओ पद पर हुआ है.



