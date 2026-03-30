UPPCS 2024 के फाइनल रिजल्ट घोषित, नेहा पंचाल बनीं टॉपर, देखें टॉपरों की लिस्ट
आ गए यूपी पीसीएस 2024 का फाइनल नतीजे, 37 बने डिप्टी कलेक्टर तो 17 बने DSP
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 30, 2026 at 9:39 AM IST
प्रयागराज: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा यूपी पीसीएस 2024 का फाइनल नतीजे घोषित कर दिए गए हैं. एक बार फिर प्रदेश की बेटियों ने अपना परचम लहराया है. नेहा पंचाल ने टॉप किया है. अनन्या त्रिवेदी दूसरे और अभय प्रताप सिंह तीसरे नंबर पर रहे. इसके अलावे टॉप 10 में भी आधे से अधिक स्थानों पर लड़कियां आगे रही हैं. टॉप टेन में 6 लड़कियां शामिल हैं. फाइनल नतीजे आयोग की आधिकारिक बेवसाइट https://uppsc.up.nic.in पर देख सकते हैं.
आयोग के एग्जामिनेशन कंट्रोलर हर्ष देव पांडे ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि इस बार कुल 932 अभ्यर्थियों का सेलेक्शन हुआ है. इनमें 37 डिप्टी कलेक्टर बनाये गए. 17 पुलिस उपाधीक्षक(DSP) बनाए गए. साथ ही 196 असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स बनाए गए हैं.
कुल 947 पदों के लिए 2719 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू हुआ था. इनमें से 2698 लोग इंटरव्यू देने पहुंचे थे, जबकि 21 अनुपस्थित थे. व्यवस्थाधिकारी के एक और व्यवस्थापक के 14 पद योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण खाली रह गए. पीसीएस 2024 प्री के लिए 5.76 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था.
यूपी पीसीएस 2024 के प्री का रिजल्ट मार्च 2025 में जारी किया गया था. इसमें से 15,066 अभ्यर्थियों ने मेन्स के लिए क्वालीफाई किया था. मेन्स परीक्षा में 13,776 अभ्यर्थी शामिल हुए थे. ये परीक्षा 29 जून से 2 जुलाई 2025 के बीच हुई थी.
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