बिजली चोरी प्रकरण में कम रजिस्टेशन होने पर चढ़ा UPPCL के एमडी का पारा, अफसरों को अल्टीमेटम दिया

मंगलवार को हुई समीक्षा बैठक: विद्युत वितरण निगमों के कार्याे की मंगलवार को हुई समीक्षा बैठक में पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार ने अधिकारियों के जमकर पेंच कसे. उन्होंने कहा कि बिजली बिल राहत योजना में जिन अधिकारियों के क्षेत्र में अच्छा कार्य नहीं होगा उनके विरुद्ध सख्त एक्शन लिया जाएगा. कहा कि एक-एक बकायेदार से सम्पर्क कर उन्हें योजना का लाभ बताइये और बकाया जमा कराइये. प्रबंध निदेशक ने कहा कि योजना का दूसरा चरण शुरू हो गया है.

इसी के चलते अब उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक का पारा चढ़ गया है और उन्होंने अधिकारियों के साथ ही कर्मचारियों को अल्टीमेटम दिया है कि बिजली चोरी के प्रकरणों के रजिस्ट्रेशन में बढ़ोतरी नहीं हुई तो कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहें.

अधिकारियों-कर्मचारियों को अल्टीमेटम: बिजली बिल राहत योजना में तमाम उपभोक्ता अपना पंजीकरण भी कर रहे हैं, लेकिन जिन बिजली चोर उपभोक्ताओं से वसूली के लिए खासकर यह योजना लाई गई वे बिजली चोर उपभोक्ता ही पंजीकरण कराने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं.

लखनऊ: ऊर्जा विभाग ने 15 दिसंबर से उत्तर प्रदेश में ऐसे उपभोक्ताओं के लिए एकमुश्त समाधान योजना लागू की जो अपना बिल चुका पाने में असमर्थ हैं. ऐसे उपभोक्ताओं को भी मौका दिया गया जो बिजली चोरी के प्रकरण में फंसे हैं. बिजली बिल राहत योजना के तहत ऐसे उपभोक्ता पंजीकरण कराकर पेनाल्टी में छूट पा सकते हैं साथ ही मूलधन में भी उन्हें फायदा दिया जा रहा है.

उपभोक्ताओं तक योजना को पहुंचाने पर जोर: पहले चरण में जो लोग बच गए हैं और अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है उनसे संपर्क करिए और उनका रजिस्ट्रेशन कराकर बकाया जमा कराइये. कहा कि सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि जिला प्रशासन से सम्पर्क कर सभी विभागों का सहयोग लेकर एक-एक उपभोक्ता तक योजना को पहुंचाएं. उपभोक्ताओं को जल्दी पंजीकरण कराने और बकाया जमा करने पर ज्यादा छूट का लाभ मिलेगा. सभी प्रकार के बिजली चोरी मामलों में भी राहत व मुकदमें से छुटकारा मिलेगा.

बिजली चोरी के प्रकरणों के रजिस्ट्रेशन में बढ़ोतरी करने का आदेश. (Photo Credit: ETV Bharat)

बकाये की नोटिस देने का आदेश: प्रबंध निदेशक ने कहा कि प्रत्येक उपभोक्ता को फोन काल करें और व्यक्तिगत रूप से भी उससे सम्पर्क करके योजना का लाभ लेने के लिये सहमत करें. बकाये की नोटिस दें और योजना के पैंफलेट और सूचना पर्ची दें. माइक्रो प्लान बनाकर हर कार्मिक एजेन्सी (फिनटेक) को इसमें लगाकर कार्य कराएं. प्रबंध निदेशक ने कहा कि बिजली चोरी के मामलों में बतायें कि योजना के माध्यम से एफआईआर का निस्तारण कराएं और कोर्ट कचेहरी के चक्कर से बचें.

कलेक्शन कम होने पर होगा एक्शन: उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के जनसंपर्क अधिकारी अखिलेश सिंह "केके" ने बताया कि उन्होंने सभी मुख्य अभियन्ताओं से पूछताछ की. कलेक्शन एफिशिएंसी बढ़ाने के निर्देश देते हुए कहा कि जहां भी कलेक्शन एफिशिएंसी कम होगी, जिम्मेदार कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. प्रबंध निदेशक ने निर्देशित किया है कि सभी अधिकारी नीचे तक प्रतिदिन प्रगति की समीक्षा करें.

चोरी के प्रकरणों में प्रगति धीमी: प्रबंध निदेशक ने कहा कि नेवर पेड और चोरी के प्रकरणों में प्रगति बहुत धीमी है, इसे तेज करिए. डिस्कॉम के एवरेज से नीचे जिन अधिशाषी अभियन्ताओं के यहां रजिस्ट्रेशन हुआ है उन्हें चेतावनी जारी करने के निर्देश दिए. जहां ओटीएस का कार्य ठीक से नहीं होगा. वहां सख्त कार्रवाई की जाएगी.

