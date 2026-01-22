विद्युत निगम का JE 40 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार; UPSRTC का बाबू भी धराया
फिरोजाबाद में JE ने बिजली चोरी में जुर्माने की रकम कम करने के लिए घूस मांगी. एंटी करप्शन ने जाल बिछाकर पकड़ा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 22, 2026 at 7:03 AM IST|
Updated : January 22, 2026 at 7:13 AM IST
फिरोजाबाद/प्रयागराज: एंटी करप्शन आगरा की टीम ने फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में विद्युत निगम के JE और संविदाकर्मी को 40 हजार की रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया है. वहीं, प्रयागराज एंटी करप्शन टीम ने UPSRTC के कार्यालय बाबू को 5 हजार की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा है.
पहले जानें फिरोजाबाद का मामला: एंटी करप्शन के आगरा मंडल प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि नौशहरा विद्युत उपकेंद्र पर बिजली चोरी के मामले में दर्ज जुर्माने की रकम कम कराने के नाम पर रिश्वत मांगी गई.
पीड़ित उपभोक्ता नीरज की शिकायत पर एंटी करप्शन टीम ने योजना बनाकर बुधवार को भूड़ा भरथना गांव में आयोजित एकमुश्त समाधान योजना (OTS) कैंप में छापेमारी की. शाम करीब 4:30 बजे टीम ने दोनों आरोपियों को घेराबंदी कर पकड़ लिया.
एंटी करप्शन प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि उपभोक्तता नीरज ने लिखित शिकायत की थी. बताया कि जूनियर इंजीनियर राजेश पाल जुर्माने की रकम कम करने के लिए पैसों की डिमांड कर रहा है.
नीरज की शिकायत के बाद जाल बिछाकर JE राजेश पाल और संविदाकर्मी मुन्नेश को 40 हजार की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया. आरोपियों को जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी.
प्रयागराज में UPSRTC का बाबू पकड़ा गया: एंटी करप्शन इंस्पेक्टर राकेश बहादुर सिंह ने बताया कि यह मामला मीरजापुर बस अड्डे से जुड़ा है. नगर कोतवाली के स्टेशन रोड स्थित भीम सिंह गली निवासी मनीष कुमार सोनकर को किराना दुकान संचालित करने का ठेका मिला था. 01 जनवरी 2021 से 31 जनवरी 2024 तक दुकान संचालन के लिए उन्होंने 28 हजार 800 रुपए प्रतिभूति राशि के रूप में जमा किए थे.
ठेका समाप्त होने के बाद जब उन्होंने प्रतिभूति राशि लौटाने की मांग की तो सड़क परिवहन निगम, प्रयागराज कार्यालय में तैनात कार्यालय सहायक नीरज कुमार ने 5 हजार रुपए की रिश्वत मांगी.
पीड़ित ने इसकी शिकायत भ्रष्टाचार निवारण संगठन से की. गोपनीय जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद एंटी करप्शन टीम ने कार्रवाई की. बुधवार को निगम कार्यालय के स्थापना कक्ष के पास नीरज कुमार को घूस लेते हुए पकड़ लिया गया.
एंटी करप्शन थाना प्रभारी रविंद्र कुमार के अनुसार आरोपित के खिलाफ कैंट थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है. वहीं, क्षेत्रीय प्रबंधक रविंद्र सिंह ने कहा कि आरोपी कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया है.
एंटी करप्शन विभाग ने आम लोगों से अपील की है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी रिश्वत की मांग करता है तो तत्काल 9454402490 या 9454402484 पर शिकायत दर्ज कराएं. शिकायत पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी.
