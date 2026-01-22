ETV Bharat / state

विद्युत निगम का JE 40 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार; UPSRTC का बाबू भी धराया

फिरोजाबाद/प्रयागराज: एंटी करप्शन आगरा की टीम ने फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में विद्युत निगम के JE और संविदाकर्मी को 40 हजार की रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया है. वहीं, प्रयागराज एंटी करप्शन टीम ने UPSRTC के कार्यालय बाबू को 5 हजार की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा है.

पहले जानें फिरोजाबाद का मामला: एंटी करप्शन के आगरा मंडल प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि नौशहरा विद्युत उपकेंद्र पर बिजली चोरी के मामले में दर्ज जुर्माने की रकम कम कराने के नाम पर रिश्वत मांगी गई.

पीड़ित उपभोक्ता नीरज की शिकायत पर एंटी करप्शन टीम ने योजना बनाकर बुधवार को भूड़ा भरथना गांव में आयोजित एकमुश्त समाधान योजना (OTS) कैंप में छापेमारी की. शाम करीब 4:30 बजे टीम ने दोनों आरोपियों को घेराबंदी कर पकड़ लिया.

एंटी करप्शन प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि उपभोक्तता नीरज ने लिखित शिकायत की थी. बताया कि जूनियर इंजीनियर राजेश पाल जुर्माने की रकम कम करने के लिए पैसों की डिमांड कर रहा है.

नीरज की शिकायत के बाद जाल बिछाकर JE राजेश पाल और संविदाकर्मी मुन्नेश को 40 हजार की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया. आरोपियों को जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी.

प्रयागराज में UPSRTC का बाबू पकड़ा गया: एंटी करप्शन इंस्पेक्टर राकेश बहादुर सिंह ने बताया कि यह मामला मीरजापुर बस अड्डे से जुड़ा है. नगर कोतवाली के स्टेशन रोड स्थित भीम सिंह गली निवासी मनीष कुमार सोनकर को किराना दुकान संचालित करने का ठेका मिला था. 01 जनवरी 2021 से 31 जनवरी 2024 तक दुकान संचालन के लिए उन्होंने 28 हजार 800 रुपए प्रतिभूति राशि के रूप में जमा किए थे.