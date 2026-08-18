पावर कॉरपोरेशन ने जारी किया आदेश, जानिए अब कौन अधिकारी कितने किलोवॉट तक स्वीकृत कर सकेंगे भार
अवर अभियंता से लेकर अधिशासी अभियंता, अधीक्षण अभियंता और मुख्य अभियंता को कनेक्शन भार स्वीकृत करने को लेकर नया आदेश जारी किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 18, 2026 at 6:25 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के नए सिरे से कनेक्शन में लोड स्वीकृत संबंधी आदेश जारी किया है. इसके तहत अवर अभियंता से लेकर अधिशासी अभियंता, अधीक्षण अभियंता और मुख्य अभियंता कितने किलोवाट और मेगावाट तक कनेक्शन भार स्वीकृत कर सकेंगे, इसकी इसका विभाजन किया गया है.
उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने विकास प्राधिकरण, प्राइवेट निर्माताओं, प्रमोटर्स, कॉलोनी निर्माता, संस्थाओं और व्यक्तिगत आवेदकों की तरफ से विकसित किए जाने वाले बहुमंजिली भवनों और कॉलोनी में विद्युत संरचना के लिए भार स्वीकृति या अतिरिक्त भार स्वीकृति के लिए और व्यक्तिगत आवेदकों को नए कनेक्शन के भार स्वीकृत या भार वृद्धि के लिए आदेश निर्गत किया है.
उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष गोयल ने बताया कि इस नए आदेश के तहत अब अधिशासी अभियंता वितरण 27 किलोवाट या 3000 केवीए तक भार स्वीकृत कर सकेंगे. अधीक्षण अभियंता वितरण 2700 किलोवाट या 3000 केवीए से 15 एमवीए तक भार स्वीकृत कर सकेंगे, जबकि मुख्य अभियंता वितरण को 15 एमवीए से ज्यादा भार स्वीकृति का अधिकार दिया गया है.
अवर अभियंता वितरण को घरेलू और एकल वाणिज्यिक दुकान एलएमवी 1 और एलएमवी 2 श्रेणी में चार किलो वाट तक का भार स्वीकृत करने का अधिकार होगा. उपखंड अधिकारी या सहायक अभियंता वितरण को घरेलू और एकल वाणिज्यिक दुकान एलएमवी 1 और एलएमवी 2 में पांच किलोवाट से लेकर 25 किलोवाट तक भार स्वीकृति का अधिकार दिया गया है.
इसके अलावा अन्य वाणिज्यिक सार्वजनिक या निजी संस्थान एलएमवी 2 और एलएमवी 4 व अन्य सभी श्रेणियों में 25 किलोवाट और निजी नलकूपों को एलएमवी 5 में 25 हॉर्स पावर तक का भार एसडीओ स्वीकृत कर सकेंगे. अधिशासी अभियंता वितरण सभी श्रेणियां के 25 किलोवाट से अधिक और 2700 से लेकर 3000 केवीए तक, अधीक्षण अभियंता वितरण सभी श्रेणियों के 2700 किलो वाट से लेकर 15 एमवीए तक और मुख्य अभियंता वितरण सभी श्रेणियों के 15 एमवीए से अधिक का लोड स्वीकृत कर सकेंगे.
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