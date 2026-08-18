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पावर कॉरपोरेशन ने जारी किया आदेश, जानिए अब कौन अधिकारी कितने किलोवॉट तक स्वीकृत कर सकेंगे भार

पावर कॉरपोरेशन ने जारी किया आदेश. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के नए सिरे से कनेक्शन में लोड स्वीकृत संबंधी आदेश जारी किया है. इसके तहत अवर अभियंता से लेकर अधिशासी अभियंता, अधीक्षण अभियंता और मुख्य अभियंता कितने किलोवाट और मेगावाट तक कनेक्शन भार स्वीकृत कर सकेंगे, इसकी इसका विभाजन किया गया है. उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने विकास प्राधिकरण, प्राइवेट निर्माताओं, प्रमोटर्स, कॉलोनी निर्माता, संस्थाओं और व्यक्तिगत आवेदकों की तरफ से विकसित किए जाने वाले बहुमंजिली भवनों और कॉलोनी में विद्युत संरचना के लिए भार स्वीकृति या अतिरिक्त भार स्वीकृति के लिए और व्यक्तिगत आवेदकों को नए कनेक्शन के भार स्वीकृत या भार वृद्धि के लिए आदेश निर्गत किया है. उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष गोयल ने बताया कि इस नए आदेश के तहत अब अधिशासी अभियंता वितरण 27 किलोवाट या 3000 केवीए तक भार स्वीकृत कर सकेंगे. अधीक्षण अभियंता वितरण 2700 किलोवाट या 3000 केवीए से 15 एमवीए तक भार स्वीकृत कर सकेंगे, जबकि मुख्य अभियंता वितरण को 15 एमवीए से ज्यादा भार स्वीकृति का अधिकार दिया गया है.