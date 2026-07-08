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AI से कंज्यूमर फ्रेंडली होगा UPPCL का हेल्पलाइन 1912; लापरवाह अफसरों को मिली चेतावनी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) और पावर कारपोरेशन के चेयरमैन डॉ. आशीष गोयल ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के डिस्कामों के कार्यो की समीक्षा की. शक्ति भवन में संपन्न बैठक में उन्होंने विद्युत आपूर्ति, व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण, बिल वितरण, बिल वसूली, बिजली चोरी रोकने, विद्युत दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण और विद्युत कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने जैसे मुद्दों पर समीक्षा की.

उन्होंने कहा कि एआई टूल का इस्तेमाल करके 1912 को और प्रभावी बनाया जाए. यह भी सुझाव दिया कि कंपनियों से वार्ता करके ऐसे विद्युत पोल खरीदे जाएं जो आंधी -तूफान में कम छतिग्रस्त होते हैं. अनेक राज्यों में ऐसे पोल प्रयोग में हैं.

अध्यक्ष आशीष गोयल ने कहा कि विद्युत दोषों को ठीक करने में सुरक्षा मानकों का पालन करें. सुरक्षा उपकरण पहनकर ही अनुरक्षण कार्य किए जाएं, जिससे विद्युत दुर्घटनाएं न हों. उन्होंने कहा कि इसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए. जहां भी दुर्घटनाएं होंगी वहां जिम्मेदारी तय की जाएगी.

डॉ. गोयल ने कहा कि बरसात के मौसम में विद्युत आपूर्ति में बाधाओं की संभावना रहती है. इसलिए ज्यादा सावधानी बरतें. अधिकारी अपने क्षेत्रों में भ्रमण करके आवश्यक अनुरक्षण कार्य कराना सुनिश्चित करें, जिससे आपूर्ति बेहतर रहे. कहा कि सीएम ग्रिड योजना के तहत कराए जा रहे कार्यों और लग रहे ट्रांसफार्मर फ्यूज सेट की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए थर्ड पार्टी जांच भी सुनिश्चित करें.

उन्होंने निर्देशित किया कि इंडीपेंडेंट फीडर के उपभोक्ताओं से विद्युत निगमों के वरिष्ठ अधिकारी संपर्क कर विद्युत आपूर्ति का फीडबैक लेते रहें और बेहतर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करें. अध्यक्ष ने बिजनेस प्लान के कार्यों को समय से पूरा कराने के सख्त निर्देश दिए.

उन्होंने कहा कि जिन मुख्य अभियन्ताओं के यहां बिजनेस प्लान के कार्या में धीमी प्रगति हैं, उन्हें कारण बताओ नोटिस देकर पूछा जाए कि आपके धीमी प्रगति पर क्यों न एडवर्स एंट्री पर विचार किया जाए.

बिजनेस प्लान में लखनऊ सहित प्रदेश के ऐसे स्थानों के लिए विशेष कार्ययोजना बनाई जाए, जहां विद्युत आपूर्ति को लेकर बार-बार समस्या आ रही है. उन्होंने कहा कि सभी क्षेत्रों में पर्याप्त विद्युत सामग्री की व्यवस्था है.

साथ ही स्थानीय स्तर पर आवश्यकतानुसार सामग्री खरीदने के लिए अधिशाषी अभियंताओं को पूर्ण अधिकार और धनराशि दी गई है. ऐसी स्थिति में दैवीय आपदा या अन्य कारण से विद्युत बाधाओं को कम से कम समय में ठीक करके आपूर्ति बहाल की जानी चाहिए.