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यूपी के 3.5 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, 10% फ्यूल सरचार्ज की वसूली पर नियामक आयोग ने लगाई रोक

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के साढ़े तीन करोड़ से ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं को ऊर्जा विभाग ने एक बहुत बड़ी राहत दी है. जून माह में जो 10% फ्यूल सरचार्ज के नाम पर बिजली का बिल ज्यादा आना था, उस पर फिलहाल पूरी तरह रोक लग गई है. अब उपभोक्ताओं को इस भीषण गर्मी में पसीना बहाते हुए महंगी बिजली का तगड़ा करंट नहीं झेलना पड़ेगा. इस जनहित फैसले के बाद प्रदेश के करोड़ों मध्यमवर्गीय परिवारों की जेब पर अब कोई अतिरिक्त वित्तीय असर नहीं पड़ेगा.

नियामक आयोग ने पावर कॉरपोरेशन को घेरा: उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग ने 10% फ्यूल सरचार्ज को लेकर उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड से 7 दिन में जवाब तलब किया है. आयोग ने कड़ा सवाल किया कि आखिर इस 10% फ्यूल सरचार्ज की गणना किस आधार पर और किन नियमों के तहत की गई है? इसके साथ ही यह भी पूछा गया कि इसमें दो साल पुराना बकाया वित्तीय घाटा अचानक कैसे जोड़ दिया गया? आयोग की इस सख्ती के बाद पावर कॉरपोरेशन अब 10% फ्यूल सरचार्ज के नाम पर उपभोक्ताओं से कोई अवैध वसूली नहीं कर पाएगा.

दो साल पुराना बकाया जोड़ने पर मचा था बवाल: प्रदेश के साढ़े तीन करोड़ उपभोक्ताओं को अब जून महीने में कोई भी अतिरिक्त बिजली बिल नहीं चुकाना होगा. दरअसल, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जून माह के बिलों के लिए 10% ईंधन अधिभार में बढ़ोतरी करने का एकतरफा आदेश जारी किया था. प्रचंड गर्मी और अघोषित बिजली कटौती के बीच फ्यूल सरचार्ज में की गई इस बढ़ोतरी का प्रदेश की आम जनता ही विरोध नहीं कर रही थी, बल्कि विपक्षी राजनीतिक दल भी इसका जबरदस्त विरोध कर रहे थे. प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर सरकार और बिजली विभाग को आड़े हाथों लिया था.

नियमों को ताक पर रखकर गणना करने का आरोप; राजनीतिक दलों ने चेतावनी दी थी कि यूपीपीसीएल ने स्थापित नियमों को ताक पर रखते हुए दो साल पुराना 1400 करोड़ रुपये का बकाया वसूल करने का प्रावधान इसमें जबरन जोड़ा था. स्थापित नियम के मुताबिक, केवल दो माह पहले बिजली खरीद की लागत में आने वाले गैप की राशि के आधार पर ही फ्यूल सरचार्ज काउंट हो सकता है. विपक्षी दलों ने तत्काल फ्यूल सरचार्ज के रूप में अतिरिक्त बिल वसूली को रोकने के लिए सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक आवाज उठाई थी. अब यूपीपीसीएल अगर दो साल पुरानी बकाया राशि जोड़ने का तर्क साबित नहीं कर पाया, तो उपभोक्ताओं को सिर्फ दो फ़ीसदी पावर परचेज कास्ट एडजस्टमेंट देना पड़ेगा.