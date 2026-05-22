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यूपी में बिजली संकट: जनता सड़कों पर, UPPCL का दावा- रिकॉर्ड 30357 MW सप्लाई के साथ आपूर्ति सामान्य

लखनऊ: एक तरफ अघोषित बिजली संकट के चलते लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में जनता सड़कों पर उतर रही है. बिजली न आने से परेशान लोग उपकेंद्रों पर धावा बोल रहे हैं, सड़कें जाम कर रहे हैं और जनप्रतिनिधि भी धरने पर बैठ रहे हैं. कई विधायक सीधे ऊर्जा मंत्री को पत्र लिखकर बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग कर रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के अधिकारियों का दावा है कि यूपी में बिजली आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है.

सरकार का दावा, शेड्यूल के तहत सप्लाई: प्रशासन के मुताबिक प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी और विद्युत मांग बढ़ने के बावजूद बिजली व्यवस्था लगातार सुचारु बनी हुई है. उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) सभी क्षेत्रों में निर्धारित शेड्यूल के अनुरूप ही विद्युत आपूर्ति कर रहा है. ट्रांसफार्मरों को लेकर आने वाली स्थानीय शिकायतों का भी शीघ्रता से निस्तारण किया जा रहा है. इससे आम जनता को बड़ी राहत मिल रही है और बिजली विभाग दिन-रात स्थिति पर नजर बनाए हुए है.

24 घंटे बिजली देने का निर्धारित लक्ष्य: विभागीय आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों को 18 घंटे, तहसील मुख्यालयों और नगर पंचायतों को साढ़े 21 घंटे बिजली देने का प्रावधान है. इसके साथ ही सभी जिला मुख्यालयों को चौबीसों घंटे यानी 24 घंटे निर्बाध विद्युत आपूर्ति देने का शेड्यूल तय किया गया है. इस समय प्रदेश में विद्युत मांग रात के वक्त लगभग 32 से 33 हजार मेगावाट तक पहुंच रही है. इस भारी मांग को पूरा करने के लिए पावर कारपोरेशन दीर्घकालिक और अल्पकालिक अनुबंधों का सहारा ले रहा है.

ऑल-टाइम हाई पर पहुंची बिजली की डिमांड: इसके साथ ही ऊर्जा एक्सचेंजों और विभिन्न राज्यों से ऊर्जा बैंकिंग के माध्यम से भी मांग को पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं. उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के निदेशक (वितरण) ज्ञानेन्द्र धर द्विवेदी ने बताया कि भीषण गर्मी को देखते हुए यूपीपीसीएल लगातार काम कर रहा है. जनता को राहत पहुंचाने के लिए दिन के समय सभी क्षेत्रों को रोस्टरिंग मुक्त बिजली मुहैया कराई जा रही है. 21 मई को दोपहर में दो बजे बिजली का लोड 29,493 मेगावाट के सर्वकालिक उच्च स्तर (ऑल-टाइम हाई) पर पहुंच गया था.

ऑनलाइन डेटा के आधार पर आपूर्ति: वहीं प्रदेश में 22 मई को दोपहर 2ः30 बजे बिजली की उच्चतम मांग की जो आपूर्ति हुई, वह रिकॉर्ड 30,357 मेगावाट थी. यह पूरा विवरण वैज्ञानिक रूप से प्रचलित ऑनलाइन डेटा के आधार पर सार्वजनिक किया गया है. प्रचंड गर्मी में उपभोक्ताओं को किसी भी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए कारपोरेशन निर्बाध बिजली देने हेतु प्रयासरत है. यूपीपीसीएल यह प्रयास कर रहा है कि इस भीषण मौसम में भी हर घर और व्यावसायिक प्रतिष्ठान को बिजली मिलती रहे.