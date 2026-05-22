यूपी में बिजली संकट: जनता सड़कों पर, UPPCL का दावा- रिकॉर्ड 30357 MW सप्लाई के साथ आपूर्ति सामान्य
UPPCL निदेशक ज्ञानेन्द्र धर द्विवेदी ने कहा कि 22 मई को रिकॉर्ड 30,357 मेगावाट बिजली की आपूर्ति की गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 22, 2026 at 10:18 PM IST|
Updated : May 22, 2026 at 10:44 PM IST
लखनऊ: एक तरफ अघोषित बिजली संकट के चलते लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में जनता सड़कों पर उतर रही है. बिजली न आने से परेशान लोग उपकेंद्रों पर धावा बोल रहे हैं, सड़कें जाम कर रहे हैं और जनप्रतिनिधि भी धरने पर बैठ रहे हैं. कई विधायक सीधे ऊर्जा मंत्री को पत्र लिखकर बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग कर रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के अधिकारियों का दावा है कि यूपी में बिजली आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है.
सरकार का दावा, शेड्यूल के तहत सप्लाई: प्रशासन के मुताबिक प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी और विद्युत मांग बढ़ने के बावजूद बिजली व्यवस्था लगातार सुचारु बनी हुई है. उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) सभी क्षेत्रों में निर्धारित शेड्यूल के अनुरूप ही विद्युत आपूर्ति कर रहा है. ट्रांसफार्मरों को लेकर आने वाली स्थानीय शिकायतों का भी शीघ्रता से निस्तारण किया जा रहा है. इससे आम जनता को बड़ी राहत मिल रही है और बिजली विभाग दिन-रात स्थिति पर नजर बनाए हुए है.
24 घंटे बिजली देने का निर्धारित लक्ष्य: विभागीय आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों को 18 घंटे, तहसील मुख्यालयों और नगर पंचायतों को साढ़े 21 घंटे बिजली देने का प्रावधान है. इसके साथ ही सभी जिला मुख्यालयों को चौबीसों घंटे यानी 24 घंटे निर्बाध विद्युत आपूर्ति देने का शेड्यूल तय किया गया है. इस समय प्रदेश में विद्युत मांग रात के वक्त लगभग 32 से 33 हजार मेगावाट तक पहुंच रही है. इस भारी मांग को पूरा करने के लिए पावर कारपोरेशन दीर्घकालिक और अल्पकालिक अनुबंधों का सहारा ले रहा है.
ऑल-टाइम हाई पर पहुंची बिजली की डिमांड: इसके साथ ही ऊर्जा एक्सचेंजों और विभिन्न राज्यों से ऊर्जा बैंकिंग के माध्यम से भी मांग को पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं. उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के निदेशक (वितरण) ज्ञानेन्द्र धर द्विवेदी ने बताया कि भीषण गर्मी को देखते हुए यूपीपीसीएल लगातार काम कर रहा है. जनता को राहत पहुंचाने के लिए दिन के समय सभी क्षेत्रों को रोस्टरिंग मुक्त बिजली मुहैया कराई जा रही है. 21 मई को दोपहर में दो बजे बिजली का लोड 29,493 मेगावाट के सर्वकालिक उच्च स्तर (ऑल-टाइम हाई) पर पहुंच गया था.
ऑनलाइन डेटा के आधार पर आपूर्ति: वहीं प्रदेश में 22 मई को दोपहर 2ः30 बजे बिजली की उच्चतम मांग की जो आपूर्ति हुई, वह रिकॉर्ड 30,357 मेगावाट थी. यह पूरा विवरण वैज्ञानिक रूप से प्रचलित ऑनलाइन डेटा के आधार पर सार्वजनिक किया गया है. प्रचंड गर्मी में उपभोक्ताओं को किसी भी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए कारपोरेशन निर्बाध बिजली देने हेतु प्रयासरत है. यूपीपीसीएल यह प्रयास कर रहा है कि इस भीषण मौसम में भी हर घर और व्यावसायिक प्रतिष्ठान को बिजली मिलती रहे.
लापरवाही बरतने पर अधिकारियों को सख्त निर्देश: इसी को ध्यान में रखते हुए विद्युत वितरण के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष निर्देश जारी किए गए हैं. उन्हें सख्त निर्देश हैं कि यदि किसी तकनीकी कारण से विद्युत बाधित हो, तो उस अवधि की बिजली उस क्षेत्र को अतिरिक्त आपूर्ति करके दी जाए. इसके साथ-साथ सभी फील्ड अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार सक्रिय रहने को कहा गया है. उपभोक्ताओं के फोन अनिवार्य रूप से रिसीव करने और उन्हें कटौती की सही जानकारी देने के भी निर्देश दिए गए हैं.
खराबी आने पर मीडिया को दें जानकारी: प्रशासन ने कहा है कि अगर कहीं कोई बड़ी विद्युत बाधा आती है, तो मीडिया के माध्यम से उपभोक्ताओं और जनप्रतिनिधियों को तुरंत सूचित किया जाए. ट्रांसफार्मर ओवरलोडिंग के कारण क्षतिग्रस्त न हों, इसके लिए पहले से ही विशेष सावधानी बरती जा रही है. फिर भी अगर कहीं कोई ट्रांसफार्मर खराब होता है, तो कम से कम समय में आपूर्ति सामान्य करने का प्रयास सुनिश्चित किया जाए. यूपीपीसीएल के निदेशक (वितरण) ने बताया कि अनुरक्षण माह के माध्यम से आवश्यक सुधार के कार्य पिछले महीनों में ही पूरे कराए जा चुके हैं.
डिस्काम को बजट और सामग्री आवंटित: इसके बावजूद अगर वर्तमान में कहीं कोई आवश्यकता पड़ती है, तो तत्काल अनुरक्षण (मेंटेनेंस) कराने के निर्देश दिए गए हैं. इस आपातकालीन कार्य के लिए प्रत्येक डिस्काम को पर्याप्त धनराशि और बजट भी आवंटित किया जा गया है. गर्मी के सीजन में सुचारु विद्युत आपूर्ति के लिए आवश्यकतानुसार पर्याप्त संख्या में नए ट्रांसफार्मरों, गैंग और अन्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है. भीषण गर्मी और अत्यधिक एसी (AC) उपकरणों के लोड के कारण ही कई बार स्थानीय स्तर पर विद्युत व्यवधान पैदा होते हैं.
युद्धस्तर पर व्यवस्था सुधारने का दावा: एसी के अत्यधिक उपयोग से ट्रांसफार्मरों पर लोड बढ़ता है, जिससे कई बार केबल जलने या ट्रिपिंग की समस्या से विद्युत आपूर्ति प्रभावित होती है. ऐसे प्रभावित स्थानों पर तुरंत आपूर्ति बहाल करने के लिए विभाग द्वारा युद्धस्तर पर प्रयास सुनिश्चित किए जा रहे हैं. अधिकारियों का दावा है कि कंट्रोल रूम के जरिए हर जिले की स्थिति पर लाइव नजर रखी जा रही है ताकि फॉल्ट होते ही उसे दुरुस्त किया जा सके.
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