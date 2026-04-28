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UPPCL के चेयरमैन का एक्शन, मुख्य अभियंता से लेकर अवर अभियंता समेत छह अधिकारियों पर गिरी गाज

UPPCL के चेयरमैन ने शक्ति भवन में समीक्षा बैठक की. डिस्कॉम के वरिष्ठ अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए.

UPPCL के चेयरमैन ने की समीक्षा बैठक.
UPPCL के चेयरमैन ने की समीक्षा बैठक. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 28, 2026 at 10:30 PM IST

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लखनऊ : गर्मी में बिजली कटौती को लेकर हाहाकार मचा हुआ है. राजधानी समेत प्रदेश के तमाम जिलों में भीषण गर्मी में जमकर बिजली कटौती शुरू हो गई है. इससे उपभोक्ताओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. अब बेहतर विद्युत आपूर्ति को लेकर अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा), पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष गोयल ने सख्त रूख अख्तियार किया है.

ट्रासंफार्मर बदलनें में लापरवाही और देरी के लिए अवर अभियंता को निलंबित करने के साथ एक अधीक्षण अभियंता, दो अधिशासी अभियंता, एक सहायक अभियंता और एक अवर अभियंता को एडवर्स इन्ट्री दी. मुख्य अभियन्ता को चार्जशीट दिए जाने के निर्देश दिए हैं.

उत्तर प्रदेश के डिस्काम के कार्याें की समीक्षा करते हुए UPPCL के चेयरमैन डॉ. आशीष गोयल ने कहा कि विद्युत आपूर्ति को लेकर सभी अधिकारी सावधानी बरतें. सभी को निर्धारित शिडयूल के अनुरूप विद्युत आपूर्ति प्राप्त हो यह सुनिश्चित किया जाए. अगर कहीं किसी कारण कम विद्युत आपूर्ति हो तो उसे कम्पनसेट किया जाए.

जिन अधिकरियों पर कार्रवाई हुई उसमें रायबरेली के मुख्य अभियंता, मैनपुरी के अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता, एसडीओ और अवर अभियंता हैं. ट्रांसफार्मर के बिन्दु पर ही सिधौली के अधिशासी अभियंता को भी एडवर्स इन्ट्री दी गई.

चेयरमैन आशीष गोयल ने कहा कि ट्रिपिंग नहीं होनी चाहिए, इस पर ध्यान दें. इसके लिए उन्होंने पावर कारर्पोरेशन के निदेशक वितरण, डिस्काम के निदेशक तकनीकी और सभी मुख्य अभियन्ताओं को रोजाना समीक्षा करने के निर्देश दिए.

चेयरमैन ने कहा कि कुछ ऐसी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं कि पीटीडब्लू (प्राइवेट टयूबवेल) के कनेक्शन के लिए पूरा सामान एक साथ नहीं दिया जा रहा है, जबकि एक साथ सभी सामान देने के निर्देश हैं. इस संदर्भ में अगर शिकायतें प्राप्त होंगी तो सख्त कार्रवाई होगी.

अध्यक्ष ने कहा कि ट्रांसफर्मर क्षतिग्रस्त होने पर जांच होगी और जिम्मेदारी तय करते हुए कार्रवाई की जाएगी. ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्तता पर कम से कम समय में बदल कर आपूर्ति सामान्य की जाये, इसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए. गर्मी बढ़ रही है, बेहतर विद्युत आपूर्ति को लेकर सजग रहें. निर्धारित शिड्यूल के अनुरूप सभी क्षेत्रों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति मिले. लाइनों और ट्रांसफार्मर के मेंटेनेंस पर विशेष ध्यान दें.

उन्होंने कहा, 1912 पर आने वाली शिकायतों विशेषकर स्मार्ट मीटरिंग से सम्बन्धित सूचना और शिकायतों का उसी दिन निस्तारण करें. निगेटिव बैलेन्स पर स्वतः कटे सभी कनेक्शन पुनः रिचार्ज होकर जुड़ जाएं. प्रत्येक उपभोक्ता से सम्पर्क कर इसे सुनिश्चित कराएं. कोई परेशानी है तो उनका पूरा सहयोग कर तत्काल उनकी समस्याओं का निराकरण हो. इसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए.

शक्ति भवन में सम्पन्न इस समीक्षा बैठक में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के प्रबन्ध निदेशक नितीश कुमार भी उपस्थित रहे. डिस्कॉम के वरिष्ठ अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए.

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