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UPPCL के चेयरमैन का एक्शन, मुख्य अभियंता से लेकर अवर अभियंता समेत छह अधिकारियों पर गिरी गाज

UPPCL के चेयरमैन ने की समीक्षा बैठक. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : गर्मी में बिजली कटौती को लेकर हाहाकार मचा हुआ है. राजधानी समेत प्रदेश के तमाम जिलों में भीषण गर्मी में जमकर बिजली कटौती शुरू हो गई है. इससे उपभोक्ताओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. अब बेहतर विद्युत आपूर्ति को लेकर अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा), पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष गोयल ने सख्त रूख अख्तियार किया है. ट्रासंफार्मर बदलनें में लापरवाही और देरी के लिए अवर अभियंता को निलंबित करने के साथ एक अधीक्षण अभियंता, दो अधिशासी अभियंता, एक सहायक अभियंता और एक अवर अभियंता को एडवर्स इन्ट्री दी. मुख्य अभियन्ता को चार्जशीट दिए जाने के निर्देश दिए हैं. उत्तर प्रदेश के डिस्काम के कार्याें की समीक्षा करते हुए UPPCL के चेयरमैन डॉ. आशीष गोयल ने कहा कि विद्युत आपूर्ति को लेकर सभी अधिकारी सावधानी बरतें. सभी को निर्धारित शिडयूल के अनुरूप विद्युत आपूर्ति प्राप्त हो यह सुनिश्चित किया जाए. अगर कहीं किसी कारण कम विद्युत आपूर्ति हो तो उसे कम्पनसेट किया जाए. जिन अधिकरियों पर कार्रवाई हुई उसमें रायबरेली के मुख्य अभियंता, मैनपुरी के अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता, एसडीओ और अवर अभियंता हैं. ट्रांसफार्मर के बिन्दु पर ही सिधौली के अधिशासी अभियंता को भी एडवर्स इन्ट्री दी गई. चेयरमैन आशीष गोयल ने कहा कि ट्रिपिंग नहीं होनी चाहिए, इस पर ध्यान दें. इसके लिए उन्होंने पावर कारर्पोरेशन के निदेशक वितरण, डिस्काम के निदेशक तकनीकी और सभी मुख्य अभियन्ताओं को रोजाना समीक्षा करने के निर्देश दिए.