UPPCL चेयरमैन ने शाहजहांपुर के अधिशासी अभियंता को किया सस्पेंड, दो को कारण बताओ नोटिस

Etv Bharat ( Etv Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के चेयरमैन डॉ. आशीष गोयल ने सख्त रूख अपनाते हुए पिछले साल नवम्बर में शाहजहापुर में हई दुर्घटना पर अधिशासी अभियन्ता को निलम्बित करने के निर्देश दिए. इस प्रकरण में अवर अभियन्ता और सहायक अभियन्ता को पहले ही निलम्बित किया जा चुका है. बिजली दुर्घटना होने पर अधिशासी अभियंता नपेंगे: शाहजहांपुर के जलालाबाद में नवम्बर में अनुरक्षण कार्य करते हुये संविदा कर्मी की करंट लगने से मृत्यु हो गयी थी. समीक्षा बैठक में उन्होंने पूछा कि अधिशासी अभियन्ता को क्यों छोडा गया? सुरक्षा उपकरण पहने बगैर कार्य क्यों कराया गया? इस सन्दर्भ में पहले ही निर्देश जारी किये जा चुके है कि जहां भी विद्युत दुर्घटना होगी वहां अधिशासी अभियन्ता पर भी कार्रवाई होगी. वसूली कम हुई तो होगा एक्शन. (Photo Credit: ETV Bharat) सुरक्षा उपकरण पहन कर काम करें बिजली कर्मी: यूपीपीसीएल चेयरमैन ने शाहजहांपुर के अधीक्षण अभियन्ता और मुख्य अभियन्ता को भी इस प्रकरण में नियम 10 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी कर कार्रवाई का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि विद्युत दुर्घटनाएं रोकनी हैं इसके लिए जीरो टालरेन्स की नीति है. बिना सुरक्षा उपकरण पहने कोई भी अनुरक्षण कार्य नहीं कराया जाये. अगर कहीं भी दुर्घटना होगी तो सख्त कार्रवाई होगी. अनुरक्षण कार्याे में सुरक्षा उपकरण अनिवार्य से रूप से पहनकर कार्य करें और उसको सोशल मीडिया पर भी डालें.