UPPCL चेयरमैन ने शाहजहांपुर के अधिशासी अभियंता को किया सस्पेंड, दो को कारण बताओ नोटिस
पावर कारपोरेशन के चेयरमैन डॉ. आशीष गोयल ने बताया कि अवर अभियन्ता और सहायक अभियन्ता को पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है.
January 14, 2026
लखनऊ: उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के चेयरमैन डॉ. आशीष गोयल ने सख्त रूख अपनाते हुए पिछले साल नवम्बर में शाहजहापुर में हई दुर्घटना पर अधिशासी अभियन्ता को निलम्बित करने के निर्देश दिए. इस प्रकरण में अवर अभियन्ता और सहायक अभियन्ता को पहले ही निलम्बित किया जा चुका है.
बिजली दुर्घटना होने पर अधिशासी अभियंता नपेंगे: शाहजहांपुर के जलालाबाद में नवम्बर में अनुरक्षण कार्य करते हुये संविदा कर्मी की करंट लगने से मृत्यु हो गयी थी. समीक्षा बैठक में उन्होंने पूछा कि अधिशासी अभियन्ता को क्यों छोडा गया? सुरक्षा उपकरण पहने बगैर कार्य क्यों कराया गया? इस सन्दर्भ में पहले ही निर्देश जारी किये जा चुके है कि जहां भी विद्युत दुर्घटना होगी वहां अधिशासी अभियन्ता पर भी कार्रवाई होगी.
सुरक्षा उपकरण पहन कर काम करें बिजली कर्मी: यूपीपीसीएल चेयरमैन ने शाहजहांपुर के अधीक्षण अभियन्ता और मुख्य अभियन्ता को भी इस प्रकरण में नियम 10 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी कर कार्रवाई का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि विद्युत दुर्घटनाएं रोकनी हैं इसके लिए जीरो टालरेन्स की नीति है. बिना सुरक्षा उपकरण पहने कोई भी अनुरक्षण कार्य नहीं कराया जाये. अगर कहीं भी दुर्घटना होगी तो सख्त कार्रवाई होगी. अनुरक्षण कार्याे में सुरक्षा उपकरण अनिवार्य से रूप से पहनकर कार्य करें और उसको सोशल मीडिया पर भी डालें.
लापरवाही पर शो कॉज नोटिस: चेयरमैन ने प्रगति न होने और खराब परफॉर्मेंस को लेकर प्रयागराज के अधीक्षण अभियन्ता और मुख्य अभियन्ता, मेरठ-1 के मुख्य अभियन्ता, अलीगढ़ के मुख्य अभियन्ता को शो कॉज नोटिस देने के निर्देश दिए. बादां और झांसी में खराब राजस्व वसूली को लेकर जेई, एसडीओ, अधिशासी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता और मुख्य अभियन्ता को नोटिस और एडवर्स इंन्ट्री देने के निर्देश दिए. अध्यक्ष ने कहा कि बिल वसूली में किसी प्रकार की कोई कोताही नही बरती जाए. जहां भी वसूली कम होगी वहां के सभी जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी.
कोर्ट कचेहरी के चक्कर से बचें: पावर कारपोरेशन अध्यक्ष डॉ. आशीष गोयल ने कहा है कि 1 दिसम्बर 2025 से पूरे प्रदेश में शुरू हुई बिजली बिल राहत योजना को उपभोक्ताओं का समर्थन मिल रहा है, लेकिन अभी और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है. सभी वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि अपने अपने क्षेत्रों में योजना के पात्र उपभोक्ताओं का पंजीकरण कराकर बकाया जमा कराएं. प्रत्येक उपभोक्ता से सम्पर्क करें.
उनको फोन काल करें और व्यक्तिगत रूप से भी उससे सम्पर्क करके योजना का लाभ लेने के लिये सहमत करें. अध्यक्ष ने कहा कि बिजली चोरी के मामलों में बताएं कि योजना के माध्यम से मुकदमा और एफआईआर का निस्तारण कराएं. कोर्ट कचेहरी के चक्कर से बचें.
