ETV Bharat / state

यूपी के बिजली चोरों पर UPPCL का बड़ा एक्शन, कनेक्शन काटने के बाद भी बिजली चोरी मिली

निगेटिव बैलेंस के कारण लगभग 5.79 लाख कनेक्शन स्वतः कट गए, ढाई लाख उपभोक्ताओं ने नहीं कराया रिचार्ज.

uppcl action 146 electricity thieves across many districts in up including kanpur and lucknow.
यूपी के 146 बिजली चोरों को शर्म नहीं आती. (etv bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 20, 2026 at 8:05 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग की तरफ से स्मार्ट प्रीपेड उपभोक्ताओं के परिसरों में सघन जांच अभियान शुरू किया गया है. निगेटिव बैलेंस के कारण लगभग 5.79 लाख कनेक्शन स्वतः कटने के बावजूद करीब ढाई लाख उपभोक्ताओं ने अब तक रिचार्ज नहीं कराया है. कटे हुए परिसरों में लोग अवैध रूप से बिजली का प्रयोग कर रहे हैं. मध्यांचल, पूर्वांचल, दक्षिणांचल, पश्चिमांचल और केस्को-कानपुर वितरण निगमों के अंतर्गत 2990 परिसरों की जांच की गई. इस दौरान 146 परिसरों पर बिजली चोरी पकड़ी गई, जिनके खिलाफ धारा 135 और 138-बी के तहत प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर दंडात्मक कार्रवाई और जुर्माना लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.




पावर कॉरपोरेशन के जन संपर्क अधिकारी केके सिंह अखिलेश ने बताया कि पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन की तरफ से उपभोक्ताओं को आगाह किया जाता है कि कनेक्शन कटने के बाद बगैर रिचार्ज किए बिजली का उपयोग करना एक गंभीर अपराध है. अगर बैलेंस निगेटिव होने पर आपूर्ति रुक गई है तो उपभोक्ता कुल निगेटिव बैलेंस का कम से कम 50 प्रतिशत रिचार्ज कर तीन दिनों के लिए अस्थायी बहाली की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं. इस अवधि के अंदर वे अपना शेष बकाया चुकाकर बैलेंस को सकारात्मक (पॉजिटिव) कर लें.

उनका कहना है कि स्मार्ट मीटर प्रणाली पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी है जो उपभोक्ताओं को उनके बैलेंस के प्रति एसएमएस के माध्यम से 30%, 10% और शून्य होने पर निरंतर सचेत करती है. रिचार्ज की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए UPPCL स्मार्ट ऐप, आधिकारिक वेबसाइट और प्रमुख डिजिटल वॉलेट्स भीम, फोन पे और गूगल पे के साथ-साथ विभागीय काउंटरों की सुविधा उपलब्ध है.



उनका कहना है कि ये सिस्टम न सिर्फ शुद्ध ऊर्जा खपत पर आधारित बिलिंग सुनिश्चित करती है, बल्कि प्रीपेड उपभोक्ताओं को निर्धारित टैरिफ पर दो फीसद की विशेष छूट भी प्रदान करती है. उपभोक्ता अपनी दैनिक और प्रति घंटा खपत की निगरानी ऐप के माध्यम से कर सकते हैं और पुराने पोस्ट-पेड कनेक्शन की सिक्योरिटी राशि का समायोजन भी स्वतः बकाये में कर दिया जाता है.


TAGGED:

यूपी बिजली
बिजली न्यूज
UP ELECTRICITY
UP POWER CORPORTAION
UPPCL ACTION ELECTRICITY THIEVES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.