जींद में हादसा देख मंत्री कृष्णलाल पंवार ने रुकवाया काफिला, घायल चालक को पायलट गाड़ी से भिजवाया अस्पताल
पानीपत से चरखी दादरी जाने के दौरान सड़क हादसे में घायल को देख मंत्री कृष्णलाल पंवार ने पायलट गाड़ी से अस्पताल भेजा.
Published : October 27, 2026 at 7:05 PM IST
जींद: हरियाणा के विकास एवं पंचायत व खनन मंत्री कृष्णलाल पंवार ने मंगलवार को सडक़ हादसे में घायल चालक की मदद के लिए अपना काफिला रुकवाकर मानवीय संवेदनशीलता का परिचय दिया. जींद जिले के जुलाना के पास 152-डी पर पिकअप और कैंटर की टक्कर में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया था. हादसा देखकर मंत्री ने तुरंत काफिला रुकवाया और घायल को अपनी पायलट गाड़ी से अस्पताल भिजवाने की व्यवस्था की.
पिकअप गाड़ी और कैंटर में टक्करः जानकारी के अनुसार, कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार मंगलवार को पानीपत जिले के मडलौडा स्थित अपने निवास से चरखी दादरी में आयोजित कबड्डी खेल ट्रायल कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे. इसी दौरान 152-डी पर जुलाना के पास पिकअप गाड़ी और कैंटर के बीच टक्कर हो गई. हादसे में पिकअप चालक गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल चालक राजस्थान के पिलानी का निवासी बताया गया है.
घायल को तत्काल अस्पताल ले जाने में मिली मददः सड़क पर दुर्घटना देखकर मंत्री कृष्णलाल पंवार ने बिना देरी किए अपना काफिला रुकवाया. उन्होंने घायल चालक को जल्द चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाने के लिए अपने काफिले में चल रही पायलट गाड़ी से अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की. मंत्री की इस पहल से घायल को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले जाने में मदद मिली.
जरूरत के समय मदद करना भी जनसेवाः मंत्री कृष्णलाल पंवार की इस पहल ने सड़क हादसे के समय मानवीय संवेदनशीलता और तत्परता का संदेश दिया. दुर्घटना के बाद घायल व्यक्ति को समय पर अस्पताल पहुंचाना उसकी जान बचाने में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. ऐसे में मौके पर रुककर मदद करना सामाजिक जिम्मेदारी का भी हिस्सा है. मंत्री ने काफिला रुकवाकर घायल चालक को अस्पताल भिजवाने की व्यवस्था कर यह संदेश दिया कि जनसेवा केवल सार्वजनिक कार्यक्रमों और प्रशासनिक दायित्वों तक सीमित नहीं है, बल्कि संकट के समय जरूरतमंद की सहायता के लिए आगे आना भी उतना ही जरूरी है.