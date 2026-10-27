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जींद में हादसा देख मंत्री कृष्णलाल पंवार ने रुकवाया काफिला, घायल चालक को पायलट गाड़ी से भिजवाया अस्पताल

जींद में हादसा देख मंत्री कृष्णलाल पंवार ने रुकवाया काफिला, ( Etv Bharat )

जींद: हरियाणा के विकास एवं पंचायत व खनन मंत्री कृष्णलाल पंवार ने मंगलवार को सडक़ हादसे में घायल चालक की मदद के लिए अपना काफिला रुकवाकर मानवीय संवेदनशीलता का परिचय दिया. जींद जिले के जुलाना के पास 152-डी पर पिकअप और कैंटर की टक्कर में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया था. हादसा देखकर मंत्री ने तुरंत काफिला रुकवाया और घायल को अपनी पायलट गाड़ी से अस्पताल भिजवाने की व्यवस्था की.

पिकअप गाड़ी और कैंटर में टक्करः जानकारी के अनुसार, कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार मंगलवार को पानीपत जिले के मडलौडा स्थित अपने निवास से चरखी दादरी में आयोजित कबड्डी खेल ट्रायल कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे. इसी दौरान 152-डी पर जुलाना के पास पिकअप गाड़ी और कैंटर के बीच टक्कर हो गई. हादसे में पिकअप चालक गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल चालक राजस्थान के पिलानी का निवासी बताया गया है.