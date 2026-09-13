लक्की ड्रा जीतते ही श्रद्धालु ने सांवलिया सेठ को चढ़ाई चांदी की स्कॉर्पियो और 5 लाख
श्रद्धालु लक्की ड्रा का कूपन लेकर सीधे सांवलियाजी मंदिर पहुंचा और अर्जी लगाई.
Published : September 13, 2026 at 3:32 PM IST
चित्तौड़गढ़: उदयपुर जिले के भींडर निवासी सूरजमल यादव की मनोकामना पूरी हुई, तो उन्होंने रविवार को श्री सांवलियाजी मंदिर में चांदी की स्कॉर्पियो और 5 लाख 51 हजार रुपए नकद भेंट किए. सूरजमल ने सांवलियाजी के पास एक कॉलोनी में भूखंड खरीदा था. इसमें उसे लक्की ड्रा का कूपन मिला, जिसे लेकर सांवलियाजी मंदिर में पहुंचा और सांवलिया सेठ से अर्जी लगाई थी.
'थार कार निकलने की लगाई थी अर्जी': सूरजमल यादव ने बताया कि उसने सांवलियाजी कस्बे के पास एक निजी कॉलोनी में 11 लाख 51 हजार रुपए का कुछ माह पूर्व भूखंड खरीदा था. कॉलोनाइजर की ओर से इस कॉलोनी में ईनामी कूपन योजना निकाली थी. ईनामी योजना के तहत लक्की ड्रा का कूपन दिया गया था, जिसमें प्रथम पुरस्कार स्कॉर्पियो के साथ ही कई अन्य पुरस्कार थे. भूखंड की राशि जमा कराने के बाद लक्की ड्रा का कूपन लेकर सूरजमल सीधे सांवलियाजी मंदिर पहुंचे और थार कार निकलने की अर्जी लगाई. उन्होंने कहा, 'मैं सुदामा हूं, जो भी अर्जी लगाई वो सुनी, इस अर्जी को भी सुनो.' लक्की ड्रा का परिणाम आया, तो थार की जगह स्कॉर्पियो निकल गई.
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परिवार के साथ पहुंचे सांवलिया सेठ मंदिर, चढ़ाई भेंट: सूरजमल का मार्बल फिटिंग और पॉलिश का व्यवसाय है. उन्होंने पूर्व में सांवलियाजी मंदिर में ठेके पर काम भी किया है. मनोकामना पूरी होने पर रविवार को उन्होंने मंदिर में परिवार के साथ पहुंच कर चांदी की स्कॉर्पियो और 5.51 लाख रुपए नकद चढ़ाए. इसके बाद उन्होंने एक वाटिका में मंदिर के पुजारी, स्टाफ सहित करीब 500 स्थानीय लोगों को प्रसादी के रूप में भोजन कराया. कॉलोनाइजर की ओर से उन्हें स्कॉर्पियो का बेस मॉडल मिला है, जिसकी कीमत करीब 13.51 लाख रुपए बताई जा रही है.
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मान्यता है कि सांवलिया सेठ के यहां भक्त अपनी–अपनी मनोकामना के लिए अर्जी लगाते हैं. जब किसी श्रद्धालु की अर्जी मंजूर हो जाती है, यानी की उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, तो वे अपनी इच्छानुसार भेंट चढ़ाते हैं. इस मान्यता के चलते अक्सर सांवलिया सेठ के दरबार में चांदी, सोने और रत्न जड़ित प्रतीक चढ़ाए जाते हैं. कई श्रद्धालु इस तरह की भेंट को लेकर अपना नाम सार्वजनिक नहीं करते हैं.