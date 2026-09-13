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लक्की ड्रा जीतते ही श्रद्धालु ने सांवलिया सेठ को चढ़ाई चांदी की स्कॉर्पियो और 5 लाख

चांदी की स्कॉर्पियो और नकद भेंट करते श्रद्धालु ( Source - Devotee )