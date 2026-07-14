बाड़मेर में ग्रामीणों की पहल: बच्चों की फिक्र में स्कूल में तैयार की झोंपड़ी ताकि बारिश में ना रहे डर

बाड़मेर में ग्रामीणों की पहल: बच्चों की फिक्र में स्कूल में तैयार की झोंपड़ी ताकि बारिश में ना रहे डर
स्कूल भवन में कई जगह दरारें आ चुकी हैं. कुछ जगह नींव धसने से आंगन दब गया.
Published : July 14, 2026 at 2:02 PM IST
बाड़मेर: सरहदी जिले के एक गांव के लोगों ने अनूठी पहल की. बारिश में स्कूल की जर्जर इमारत में बैठने से बच्चों के संभावित जोखिम को देखते हुए ग्रामीणों ने मिलकर स्कूल परिसर में झोपड़ी तैयार कर दी है. इससे बारिश के दौरान भी इस अस्थायी कक्ष में बच्चे सुरक्षित माहौल में पढ़ सकेंगे.
जिले के चौहटन क्षेत्र रतासर पंचायत के राजकीय प्राथमिक विद्यालय, खींचड़ों की ढाणी का भवन पिछले कुछ समय से जर्जर है. बारिश का दौर शुरू होते ही ग्रामीण अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गए. ग्रामीणों ने मिलकर स्कूल में झोपड़ी तैयार कर दी. स्थानीय नागरिक झुझाराम ने बताया कि स्कूल भवन में कई जगह दरारें आ चुकी हैं. कुछ जगह नींव धसने से आंगन दब गया. इसी आशंका के चलते गांव के लोगों ने मिलकर विद्यालय परिसर झोंपा (झोंपड़ी) को तैयार किया है. ग्रामीणों का कहना है, उनका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि बारिश के दौरान किसी भी तरह की दुर्घटना से बच्चों को बचाया जा सके और उनकी पढ़ाई भी प्रभावित न हो. ग्रामीणों ने प्रशासन जल्द स्कूल भवन की मरम्मत या नए भवन का निर्माण करने की मांग रखी.
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रतासर पीईईओ रतनलाल के अनुसार विद्यालय का भवन करीब दो दशक पुराना है. रेत के टीले की ढलान पर होने से नींव कमजोर हुई है. बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए भवन की गुणवत्ता और उपयोगिता की तकनीकी जांच कराई जानी चाहिए. जिले में सरकारी स्कूलों के जर्जर भवनों को लेकर जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल भी एक्शन मोड में नजर आ रही हैं. कलेक्टर के निर्देश पर जिले के विभिन्न विद्यालयों में बड़े स्तर पर निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है. इसके चलते प्रशासनिक अधिकारी ने विभिन्न विद्यालयों में पहुंचकर भवनों की स्थिति, आधारभूत सुविधाओं, मिड-डे मील व्यवस्था, स्वच्छता और अन्य शैक्षणिक व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं. ऐसे में खीचड़ों की ढाणी के ग्रामीणों को भी प्रशासन से उम्मीद है कि जल्द स्कूल भवन की मरम्मत या नए भवन का निर्माण करवाएगा.
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