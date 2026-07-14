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बाड़मेर में ग्रामीणों की पहल: बच्चों की फिक्र में स्कूल में तैयार की झोंपड़ी ताकि बारिश में ना रहे डर

बाड़मेर: सरहदी जिले के एक गांव के लोगों ने अनूठी पहल की. बारिश में स्कूल की जर्जर इमारत में बैठने से बच्चों के संभावित जोखिम को देखते हुए ग्रामीणों ने मिलकर स्कूल परिसर में झोपड़ी तैयार कर दी है. इससे बारिश के दौरान भी इस अस्थायी कक्ष में बच्चे सुरक्षित माहौल में पढ़ सकेंगे.

जिले के चौहटन क्षेत्र रतासर पंचायत के राजकीय प्राथमिक विद्यालय, खींचड़ों की ढाणी का भवन पिछले कुछ समय से जर्जर है. बारिश का दौर शुरू होते ही ग्रामीण अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गए. ग्रामीणों ने मिलकर स्कूल में झोपड़ी तैयार कर दी. स्थानीय नागरिक झुझाराम ने बताया कि स्कूल भवन में कई जगह दरारें आ चुकी हैं. कुछ जगह नींव धसने से आंगन दब गया. इसी आशंका के चलते गांव के लोगों ने मिलकर विद्यालय परिसर झोंपा (झोंपड़ी) को तैयार किया है. ग्रामीणों का कहना है, उनका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि बारिश के दौरान किसी भी तरह की दुर्घटना से बच्चों को बचाया जा सके और उनकी पढ़ाई भी प्रभावित न हो. ग्रामीणों ने प्रशासन जल्द स्कूल भवन की मरम्मत या नए भवन का निर्माण करने की मांग रखी.