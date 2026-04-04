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पत्नी ने बेटी के साथ मिलकर किया पति का कत्ल, आत्महत्या का दिया रंग, बेटे ने खोल दिया राज

पुलिस की गिरफ्त में मुख्य आरोपी. ( ETV Bharat )