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हमीरपुर में चेकिंग की भनक मिलते ही बेतवा पुल पर मोरम गिराकर भाग गए ट्रक, फंस गईं हजारों गाड़ियां

तीन वाहन सीज, दो दिन में 20 गाड़ियों पर कार्रवाई, 22 लाख का जुर्माना वसूला गया. ( ईटीवी भारत )

हमीरपुर: यमुना पुल से ओवरलोड मोरम वाहनों के वायरल वीडियो के बाद गुरुवार को परिवहन और खनिज विभाग की संयुक्त कार्रवाई के दौरान एक बार फिर लोकेटर नेटवर्क सक्रिय नजर आया. रानी लक्ष्मीबाई तिराहे पर चल रही चेकिंग की सूचना मिलते ही कुछ ट्रक चालकों ने बेतवा पुल और उसके पहले सड़क पर ही मोरम गिरा दिया और वाहन हल्के कर फरार हो गए. इससे सुबह करीब छह बजे से दस बजे तक यातायात प्रभावित रहा और कुचेछा से लेकर घाटमपुर मार्ग तक करीब 15 किलोमीटर लंबी वाहनों की कतारें लग गईं. कार्रवाई की सूचना मिलते ही भागे ट्रक. (ईटीवी भारत) बुधवार को यमुना पुल से बॉडी से ऊपर तक मोरम लादकर गुजर रहे ट्रकों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे. इन वीडियो में ओवरलोड वाहन खुलेआम पुल से गुजरते दिखाई दिए. वीडियो वायरल होने के बाद जिले में ओवरलोडिंग का मुद्दा चर्चा में आ गया. इसके बाद गुरुवार सुबह परिवहन विभाग और खनिज विभाग की संयुक्त टीम कार्रवाई के लिए निकली. एआरटीओ प्रवीण कुमार ने बताया कि सुबह करीब पांच बजे से चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया था. संयुक्त टीम ने शुरू की चेकिंग रानी लक्ष्मीबाई तिराहे के पास चलाए गए संयुक्त अभियान में एआरटीओ प्रवीण कुमार, खनन निरीक्षक उमाकांत और विभागीय स्टाफ शामिल था. चेकिंग के दौरान तीन ओवरलोड वाहनों को पकड़ा गया. एआरटीओ के अनुसार पकड़ी गई तीनों गाड़ियों को सदर कोतवाली क्षेत्र की कुछेछा चौकी में सीज कराया गया है. कार्रवाई की सूचना मिलते ही भागे ट्रक अधिकारियों के अनुसार चेकिंग की सूचना मिलते ही कुछ ट्रक चालकों ने कार्रवाई से बचने के लिए बेतवा पुल पर ही मोरम गिरानी शुरू कर दी. पुल पर दो स्थानों पर मोरम फैली मिली, जबकि पुल से पहले भी सड़क पर मोरम बिखरी हुई थी. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दो से तीन ट्रकों ने रास्ते में मोरम गिराई और वाहन हल्के कर मौके से निकल गए. अधिकारियों के पहुंचने तक ये वाहन फरार हो चुके थे. चार घंटे तक प्रभावित रहा यातायात बेतवा पुल पर सड़क पर फैली मोरम के कारण यातायात प्रभावित हो गया. स्थानीय लोगों के अनुसार सुबह करीब छह बजे से दस बजे तक पुल और उसके आसपास वाहनों की लंबी कतार लगी रही.