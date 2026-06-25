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हमीरपुर में चेकिंग की भनक मिलते ही बेतवा पुल पर मोरम गिराकर भाग गए ट्रक, फंस गईं हजारों गाड़ियां

लोकेटर नेटवर्क फिर सक्रिय! तीन वाहन सीज, दो दिन में 20 गाड़ियों पर कार्रवाई, 22 लाख का जुर्माना वसूला गया.

Betwa Bridge traffic jam
तीन वाहन सीज, दो दिन में 20 गाड़ियों पर कार्रवाई, 22 लाख का जुर्माना वसूला गया. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 25, 2026 at 12:15 PM IST

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हमीरपुर: यमुना पुल से ओवरलोड मोरम वाहनों के वायरल वीडियो के बाद गुरुवार को परिवहन और खनिज विभाग की संयुक्त कार्रवाई के दौरान एक बार फिर लोकेटर नेटवर्क सक्रिय नजर आया.

रानी लक्ष्मीबाई तिराहे पर चल रही चेकिंग की सूचना मिलते ही कुछ ट्रक चालकों ने बेतवा पुल और उसके पहले सड़क पर ही मोरम गिरा दिया और वाहन हल्के कर फरार हो गए.

इससे सुबह करीब छह बजे से दस बजे तक यातायात प्रभावित रहा और कुचेछा से लेकर घाटमपुर मार्ग तक करीब 15 किलोमीटर लंबी वाहनों की कतारें लग गईं.

Betwa Bridge traffic jam
कार्रवाई की सूचना मिलते ही भागे ट्रक. (ईटीवी भारत)

बुधवार को यमुना पुल से बॉडी से ऊपर तक मोरम लादकर गुजर रहे ट्रकों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे.

इन वीडियो में ओवरलोड वाहन खुलेआम पुल से गुजरते दिखाई दिए. वीडियो वायरल होने के बाद जिले में ओवरलोडिंग का मुद्दा चर्चा में आ गया.

इसके बाद गुरुवार सुबह परिवहन विभाग और खनिज विभाग की संयुक्त टीम कार्रवाई के लिए निकली. एआरटीओ प्रवीण कुमार ने बताया कि सुबह करीब पांच बजे से चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया था.

संयुक्त टीम ने शुरू की चेकिंग

रानी लक्ष्मीबाई तिराहे के पास चलाए गए संयुक्त अभियान में एआरटीओ प्रवीण कुमार, खनन निरीक्षक उमाकांत और विभागीय स्टाफ शामिल था. चेकिंग के दौरान तीन ओवरलोड वाहनों को पकड़ा गया.

एआरटीओ के अनुसार पकड़ी गई तीनों गाड़ियों को सदर कोतवाली क्षेत्र की कुछेछा चौकी में सीज कराया गया है.

कार्रवाई की सूचना मिलते ही भागे ट्रक

अधिकारियों के अनुसार चेकिंग की सूचना मिलते ही कुछ ट्रक चालकों ने कार्रवाई से बचने के लिए बेतवा पुल पर ही मोरम गिरानी शुरू कर दी. पुल पर दो स्थानों पर मोरम फैली मिली, जबकि पुल से पहले भी सड़क पर मोरम बिखरी हुई थी.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दो से तीन ट्रकों ने रास्ते में मोरम गिराई और वाहन हल्के कर मौके से निकल गए. अधिकारियों के पहुंचने तक ये वाहन फरार हो चुके थे.

चार घंटे तक प्रभावित रहा यातायात

बेतवा पुल पर सड़क पर फैली मोरम के कारण यातायात प्रभावित हो गया. स्थानीय लोगों के अनुसार सुबह करीब छह बजे से दस बजे तक पुल और उसके आसपास वाहनों की लंबी कतार लगी रही.

कुचेछा से लेकर घाटमपुर की ओर करीब 15 किलोमीटर तक छोटे-बड़े वाहनों की लाइन लग गई. कई स्थानों पर वाहन रेंगते हुए आगे बढ़े. बेतवा पुल दो लेन का संकरा पुल है, जिससे प्रतिदिन हजारों वाहन गुजरते हैं.

मौके पर पहुंचा पुलिस और प्रशासन

घटना की सूचना मिलने पर ट्रैफिक पुलिस, चौकी प्रभारी रमाकांत शुक्ला, एआरटीओ और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे.

जेसीबी और अन्य मशीनों की मदद से सड़क पर फैली मोरम को हटवाया गया. इसके बाद धीरे-धीरे यातायात सामान्य कराया गया.

एआरटीओ बोले- कार्रवाई से बचने के लिए गिराते हैं मोरम

एआरटीओ प्रवीण कुमार ने बताया कि कई बार ओवरलोड वाहन कार्रवाई से बचने के लिए रास्ते में ही मोरम या बालू गिरा देते हैं, ताकि वाहन अंडरलोड हो जाए.

उन्होंने बताया कि चेकिंग के दौरान तीन वाहन पकड़े गए हैं और पिछले दो दिनों में विभाग ने 20 ओवरलोड वाहनों को सीज किया है. इन वाहनों पर करीब 22 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

उन्होंने कहा कि मोरम गिराकर भागने वाले वाहनों की पहचान सीसीटीवी फुटेज और अन्य माध्यमों से की जा रही है. पहचान होने पर संबंधित वाहन मालिकों और चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

एसडीएम बोले- ओवरलोड वाहन चालकों की हरकत

सदर एसडीएम अभिषेक कुमार ने बताया कि जाम की सूचना मिलने पर पुलिस और परिवहन विभाग की टीम मौके पर पहुंची थी. उन्होंने कहा कि संभवतः ओवरलोड वाहन चालकों ने ही यह हरकत की है. सड़क से मोरम हटवा कर यातायात सामान्य कराया गया.

फिर सवालों में लोकेटर नेटवर्क

इस घटना ने एक बार फिर जिले में सक्रिय लोकेटर नेटवर्क पर सवाल खड़े कर दिए हैं. पूर्व में भी रानी लक्ष्मीबाई तिराहे के आसपास सक्रिय लोकेटरों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है.

इसके बावजूद चेकिंग की सूचना कुछ ही मिनटों में ट्रक चालकों तक पहुंचना और उनका कार्रवाई से पहले ही वाहन हल्का कर भाग जाना प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है.

क्या बोले एआरटीओ प्रवीण कुमार

"तीन ओवरलोड वाहन पकड़े गए हैं. कई बार चालक कार्रवाई से बचने के लिए रास्ते में मोरम गिरा देते हैं. पिछले दो दिनों में 20 वाहन सीज किए गए हैं और करीब 22 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. सीसीटीवी की मदद से जांच की जा रही है."

एसडीएम सदर अभिषेक कुमार ने बताया कि "जाम की सूचना मिलने पर टीम मौके पर पहुंची थी. सड़क से मोरम हटवा कर यातायात सामान्य कराया गया."

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