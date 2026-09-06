पद संभालते ही पानीपत एसपी मेधा भूषण का अपराधियों को दो टूक संदेश, 'अपराधी पानीपत छोड़ दें'
पानीपत एसपी मेधा भूषण ने योगदान के बाद स्पष्ट किया जिले में अपराध नियंत्रण के साथ महिला सुरक्षा और ट्रैफिक कंट्रोल प्राथमिकी में है.
Published : September 6, 2026 at 8:22 PM IST|
Updated : September 6, 2026 at 8:45 PM IST
पानीपत: तबादले के बाद पानीपत के नये पुलिस अधीक्षक मेधा भूषण ने रविवार को पदभार ग्रहण कर लिया है. पदभार संभालते ही जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कदम तेज कर दिए हैं. एसपी ने जिले के सभी डीएसपी और थाना प्रभारियों के साथ बैठक कर अपराध नियंत्रण, महिला सुरक्षा, साइबर क्राइम और यातायात व्यवस्था को लेकर रणनीति तैयार की.
गंभीर मामलों में 60 दिन के भीतर कोर्ट में चार्जशीट: उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के साथ-साथ आमजन की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए. एसपी मेधा भूषण ने कहा कि "महिलाओं के खिलाफ अपराध, व्यक्तिगत अपराध और संपत्ति संबंधी अपराधों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. महिलाओं और नाबालिग बच्चों से जुड़े मामलों में पुलिस की कार्रवाई को और तेज किया जाएगा. ऐसे मामलों में प्रयास रहेगा कि 60 दिन के भीतर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की जाए. इसके लिए सभी थाना प्रभारियों और सुपरवाइजरी अधिकारियों को विशेष जिम्मेदारी दी जाएगी."
साइबर अपराध और ट्रैफिक पर भी नजर: पानीपत में बढ़ते साइबर अपराधों पर रोक लगाने के लिए साइबर सेल की टीम के साथ मिलकर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी. वहीं शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएंगे. पुलिस की सड़कों पर मौजूदगी बढ़ाने के साथ यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी.
जनता के लिए 24 घंटे खुले पुलिस के दरवाजे: एसपी ने कम्युनिटी पुलिसिंग और पुलिस-जनता के बीच बेहतर समन्वय पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि "किसी भी व्यक्ति को अपनी शिकायत रखने में परेशानी नहीं होनी चाहिए. थाना प्रभारी, चौकी इंचार्ज, डीएसपी और एसपी कार्यालय के दरवाजे जनता के लिए 24 घंटे खुले हैं. लोग बिना किसी संकोच के अपनी समस्या पुलिस तक पहुंचा सकते हैं."
अपराधियों को दो टूक संदेश: पदभार संभालते ही एसपी मेधा भूषण ने अपराधियों को भी सख्त संदेश दिया. उन्होंने स्पष्ट किया कि "अपराध करने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई और अधिक सख्त होगी. अपराधी पानीपत छोड़ दें, क्योंकि अब अपराध और अपराधियों पर पुलिस की पकड़ और मजबूत होगी." एसपी मेधा भूषण की प्राथमिकताओं से साफ है कि ठपानीपत में अपराध नियंत्रण के साथ महिला एवं बाल सुरक्षा, साइबर क्राइम, ट्रैफिक और पुलिस-जनता के बेहतर समन्वय पर विशेष जोर रहेगा.