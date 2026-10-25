हांसी पहुंचे गायक मासूम शर्मा बोले, 'गन कल्चर हरियाणा ही नहीं पूरे देश में नहीं होना चाहिए'
गायक मासूम शर्मा ने हरियाणवी फिल्मों को सपोर्ट करने की अपील की. उन्होंने कहा "अपनी मां बोली को बचाने और आगे बढ़ाने में योगदान दें."
Published : October 25, 2026 at 6:50 PM IST
हांसी: हरियाणवी गायक मासूम शर्मा अपने परिवार पंडित अन्नू शर्मा के हांसी आवास पर पहुंचे. मौके पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हरियाणवी संगीत, फिल्म इंडस्ट्री, गन कल्चर और कलाकारों को निशाना बनाए जाने जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि "हांसी उनका अपना घर है और आज यहां अपने परिवार पंडित अन्नू शर्मा घर आना हुआ है.
'हरियाणवी सिनेमा को सपोर्ट मिलना चाहिए': आने वाली फिल्मों और हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री को लेकर मासूम शर्मा ने कहा कि हरियाणवी सिनेमा में बनने वाली सभी फिल्मों को सपोर्ट मिलना चाहिए. उन्होंने कहा कि "वह खुद भी हरियाणवी फिल्मों को समर्थन दे रहे हैं. उनकी अपनी फिल्म भी आने वाली है, जिस पर काम चल रहा है. हरियाणा में गन कल्चर को लेकर चल रही चर्चा पर मासूम शर्मा ने स्पष्ट कहा कि "गन कल्चर नहीं होना चाहिए. यह केवल हरियाणा ही नहीं, बल्कि पूरे देश में नहीं होना चाहिए."
हरियाणवी भाषा और संस्कृति को बचाने की अपीलः हरियाणवी संस्कृति और भाषा को बढ़ावा देने के सवाल पर मासूम शर्मा ने कहा कि "हर व्यक्ति अपने पेशे के माध्यम से योगदान देता है. लेखक अपनी कलम से, गायक अपनी आवाज से और चित्रकार अपनी कला के जरिए समाज में योगदान देता है. इसी तरह पत्रकार भी मीडिया के माध्यम से अपनी भूमिका निभाते हैं." उन्होंने कहा कि "सभी लोग अपने-अपने तरीके से हरियाणवी भाषा और संस्कृति को बचाने और अपनी मां बोली को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं."
कलाकारों को टारगेट करने पर उठाए सवालः कलाकारों और कारोबारियों को निशाना बनाए जाने के मुद्दे पर मासूम शर्मा ने सवाल उठाया कि "आखिर कलाकारों को किस तरह टारगेट किया जा रहा है. कलाकारों के साथ-साथ कारोबारियों को भी निशाना बनाए जाने की बातें सामने आती हैं. फिलहाल उनके गाने चल रहे हैं और उनकी आने वाली फिल्म पर काम जारी है."