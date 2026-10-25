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हांसी पहुंचे गायक मासूम शर्मा बोले, 'गन कल्चर हरियाणा ही नहीं पूरे देश में नहीं होना चाहिए'

हांसी पहुंचे गायक मासूम शर्मा ( ETV Bharat )

हांसी: हरियाणवी गायक मासूम शर्मा अपने परिवार पंडित अन्नू शर्मा के हांसी आवास पर पहुंचे. मौके पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हरियाणवी संगीत, फिल्म इंडस्ट्री, गन कल्चर और कलाकारों को निशाना बनाए जाने जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि "हांसी उनका अपना घर है और आज यहां अपने परिवार पंडित अन्नू शर्मा घर आना हुआ है.

'हरियाणवी सिनेमा को सपोर्ट मिलना चाहिए': आने वाली फिल्मों और हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री को लेकर मासूम शर्मा ने कहा कि हरियाणवी सिनेमा में बनने वाली सभी फिल्मों को सपोर्ट मिलना चाहिए. उन्होंने कहा कि "वह खुद भी हरियाणवी फिल्मों को समर्थन दे रहे हैं. उनकी अपनी फिल्म भी आने वाली है, जिस पर काम चल रहा है. हरियाणा में गन कल्चर को लेकर चल रही चर्चा पर मासूम शर्मा ने स्पष्ट कहा कि "गन कल्चर नहीं होना चाहिए. यह केवल हरियाणा ही नहीं, बल्कि पूरे देश में नहीं होना चाहिए."