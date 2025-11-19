ETV Bharat / state

एस्मा लागू होने के बाद उपनलकर्मियों की बढ़ेंगी मुश्किलें, नो वर्क नो पे का आदेश जारी

प्रदेश में एस्मा एक्ट लागू होने के बाद नो वर्क नो पे का आदेश भी जारी हो गया है.

NO WORK NO PAY
उपनलकर्मियों की बढ़ेंगी मुश्किलें (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 19, 2025 at 6:54 PM IST

|

Updated : November 19, 2025 at 7:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में एस्मा एक्ट लागू कर दिया है. एस्मा लागू होने के बाद राज्य सरकार के अधीन आने वाले कर्मचारी छह महीनों तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे. प्रदेश में फिलहाल 22 हजार से अधिक उपनलकर्मी धरने पर है. ये सभी अपनी मांगों को लेकर हल्ला बोले हैं. अब एस्मा लागू होने के बाद उपनलकर्मियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं.

प्रदेश में एस्मा एक्ट लागू होने के बाद नो वर्क नो पे का आदेश भी जारी हो गया है. आउटसोर्स उपनलकर्मियों को इसे लेकर निर्देशित किया गया है. सभी विभागों को इसे लेकर शासन ने निर्देश जारी किये हैं.

NO WORK NO PAY
आदेश (ETV Bharat)

बता दें हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से उत्तराखंड के उपनल कर्मचारियों के नियमितकारण को लेकर स्पष्ट आदेश हुआ. इसके बाद भी इस मामले में कुछ नहीं हुा. उपनल कर्मचारियों को उम्मीद थी कि राज्य गठन के 25 साल पूरे होने और रजत जयंती वर्ष की वर्षगांठ 9 नवंबर 2025 को उत्तराखंड की धामी सरकार उपनल कर्मचारी के लिए नियमितीकरण से संबंधित कोई बड़ा फैसला लेगी. मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ. राज्य स्थापना के अगले ही दिन 10 नवंबर 2025 को प्रदेश के 22000 ओपन कर्मचारी प्रदेश भर में आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी हड़ताल पर चले गए.

इसके बाद से ये मामला बढ़ता चला गया. उपनल कर्मचारियों को मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का साथ भी मिला. गणेश गोदियाल से लेकर हरक सिंह तक उपनल कर्मचारियों के आंदोलन में पहुंचे. सभी ने पुरजोर तरीके से इस लड़ाई को लड़ने की बात कही थी.

दरअसल, पिछले कुछ महीनों में स्वास्थ्य, ऊर्जा, परिवहन, निगमों एवं तकनीकी सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा वेतनमान, सेवा सुरक्षा और नियमितीकरण जैसी मांगों को लेकर आंदोलन की परिस्थितियां उत्पन्न हुई थीं. सरकार ने इन्हें सार्वजनिक सेवाओं के लिए बाधक बताते हुए अत्यावश्यक सेवाओं को सुरक्षित रखने का आधार लिया है.

क्या होता है एस्मा एक्ट: ESMA एक्ट में सरकार आवश्यक सेवाओं में हड़ताल को रोक सकती है. ESMA एक्ट को सरकार 6 महीने या उससे ज्यादा समय के लिए भी लागू कर सकती है. एस्मा एक्ट का उल्लंघन करने पर कर्मचारी को जेल भी भेजा जा सकता है. इसके साथ ही उसे बिना किसी नोटिस के बर्खास्त भी किया जा सकता है

पढे़ं- हड़ताली उपनल कर्मियों को मिला कांग्रेस का साथ, गणेश गोदियाल और ज्योति रौतेला पहुंचे धरना स्थल

पढे़ं- धामी कैबिनेट के फैसले से नाखुश उपनल कर्मचारी, उग्र आंदोलन की चेतावनी, भूख हड़ताल शुरू

Last Updated : November 19, 2025 at 7:19 PM IST

TAGGED:

उत्तराखंड में एस्मा
उपनलकर्मियों की मांगें
नो वर्क नो पे आदेश
NO WORK NO PAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Exclusive: जयदीप हार्डिकर! पत्रकारिता के क्षेत्र में रामोजी एक्सीलेंस अवॉर्ड के पहले विजेता के संघर्षों की दास्तां

रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड विजेता सथुपति प्रसन्नाश्री बोलीं, 'आदिवासी समुदायों की भाषाओं का संरक्षण जरूरी, पहचान का सबसे शक्तिशाली आधार है भाषा'

डॉ. माधवी लता को रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड, जानें- कैसे दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब पुल बनाने का मिला मौका

'मैं ऐसी दुनिया चाहता हूं, जहां...', रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड पाने वाले आकाश टंडन ने ईटीवी भारत से बात की

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.