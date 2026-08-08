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समान कार्य-समान वेतन की मांग ने पकड़ा जोर, उपनल कर्मियों ने बड़े आंदोलन का बनाया मन, सरकार को भी चेताया!

देहरादून: राजधानी देहरादून में शनिवार को प्रेस वार्ता करते हुए उपनल (उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड) कर्मचारियों ने सरकार से समान कार्य समान वेतन की मांग उठाई है. साथ ही ये भी चेताया कि अगर उनकी एक सूत्री मांग पूरी नहीं होती है तो उन्हें आने वाले समय में बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा.

कर्मियों का कहना है कि वर्तमान समय में सरकार समान कार्य समान वेतन निरंतर 10 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को दे रही है, जबकि इसकी कोई भी नियमावली नहीं है. उसके बाद भी राज्य सरकार अपनी मनमानी करके 10 साल सेवा पूरी करने वालों को ही इसका लाभ दिया जा रहा है. कई विभागों में समान कार्य समान वेतन का लाभ मिलना शुरू हो गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का आदेश स्पष्ट है कि समान वेतन सभी कर्मचारियों को दिया जाए. इन परिस्थितियों में लगभग 11 हजार कर्मचारी इस लाभ से वंचित हो रहे हैं.

सभी कर्मचारियों ने निर्णय लिया है कि अगर जल्द से जल्द उन्हें कोर्ट के आदेशानुसार इसका लाभ नहीं दिया जाता है तो सभी बिना संगठन और बिना नेतृत्व के सड़कों पर उतरेंगे और एक बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे. उपनल कर्मचारी अमित भारद्वाज का कहना है कि इसका लाभ सभी कर्मचारियों को नहीं दिया जा रहा है, जबकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यह ऐलान कर चुके हैं कि उपनल के सभी कर्मचारियों को समान कार्य समान वेतन का लाभ दिया गया है.