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समान कार्य-समान वेतन की मांग ने पकड़ा जोर, उपनल कर्मियों ने बड़े आंदोलन का बनाया मन, सरकार को भी चेताया!

उपनल कर्मचारियों ने आज आठ अगस्त को प्रेस वार्ता कर साफ किया है कि यदि उनकी मांग नहीं मानी गई तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे.

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समान कार्य-समान वेतन की मांग ने पकड़ा जोर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 8, 2026 at 8:47 PM IST

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देहरादून: राजधानी देहरादून में शनिवार को प्रेस वार्ता करते हुए उपनल (उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड) कर्मचारियों ने सरकार से समान कार्य समान वेतन की मांग उठाई है. साथ ही ये भी चेताया कि अगर उनकी एक सूत्री मांग पूरी नहीं होती है तो उन्हें आने वाले समय में बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा.

कर्मियों का कहना है कि वर्तमान समय में सरकार समान कार्य समान वेतन निरंतर 10 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को दे रही है, जबकि इसकी कोई भी नियमावली नहीं है. उसके बाद भी राज्य सरकार अपनी मनमानी करके 10 साल सेवा पूरी करने वालों को ही इसका लाभ दिया जा रहा है. कई विभागों में समान कार्य समान वेतन का लाभ मिलना शुरू हो गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का आदेश स्पष्ट है कि समान वेतन सभी कर्मचारियों को दिया जाए. इन परिस्थितियों में लगभग 11 हजार कर्मचारी इस लाभ से वंचित हो रहे हैं.

सभी कर्मचारियों ने निर्णय लिया है कि अगर जल्द से जल्द उन्हें कोर्ट के आदेशानुसार इसका लाभ नहीं दिया जाता है तो सभी बिना संगठन और बिना नेतृत्व के सड़कों पर उतरेंगे और एक बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे. उपनल कर्मचारी अमित भारद्वाज का कहना है कि इसका लाभ सभी कर्मचारियों को नहीं दिया जा रहा है, जबकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यह ऐलान कर चुके हैं कि उपनल के सभी कर्मचारियों को समान कार्य समान वेतन का लाभ दिया गया है.

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में उपनल कर्मियों के पक्ष में फैसला सुनाया था, जिसमें कहा गया था कि इसका लाभ सभी कर्मियों को दिया जाए, लेकिन 3 फरवरी को शासनादेश निकालते हुए यह कहा जाता है कि निरंतर 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले उपनल से तैनात कर्मचारियों को समान कार्य समान वेतन दिया जाएगा.

भारद्वाज ने आरोप लगाया कि कई कर्मचारियों की 10 वर्ष की सेवा पूरी होने से पहले ही उन्हें हटा दिया गया है. उनका कहना है कि हम भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित हैं और जब राज्य में भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों का ही सम्मान नहीं हो पा रहा है तो राज्य में फिर किसका सम्मान किया जा रहा है.

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