हड़ताली उपनल कर्मियों सरकार के साथ 8वीं बार वार्ता विफल, आदेश की जलाई प्रतियां

देहरादून: समान कार्य के बदले समान वेतन और नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलनरत उपनल कर्मियों ने अपना आंदोलन तेज कर दिया है. सरकार के साथ 8वीं बार वार्ता विफल होने पर बुधवार को कर्मचारियों ने उत्तराखंड के सैनिक कल्याण सचिव का पुतला दहन किया और नो वर्क नो पे के आदेश की प्रतियां जलाकर अपना विरोध प्रकट किया.

देहरादून मे कर्मचारियों का धरना 11वें दिन भी जारी रहा. इधर सरकार के साथ आठवीं वार्ता भी विफल साबित हुई. शासन की ओर से जारी किए गए नो वर्क नो पे का ऑर्डर आने पर आक्रोशित कर्मचारियों ने सैनिक कल्याण सचिव दीपेंद्र चौधरी का पुतला फूफा और ऑर्डर की प्रतियां भी जलाई. कर्मचारियों ने साफ किया है कि बिना किसी भय और दबाव के मांग पूरी होने तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी. संयुक्त मोर्चा के प्रदेश संयोजक विनोद गोदियाल ने कहा कि सरकार लगातार कर्मचारियों का शोषण करती आ रही है.

उन्होंने कहा कि सरकार एक तरफ नियमितीकरण के लिए उप समिति बनाने का ढोंग रच रही है, वहीं दूसरी ओर कर्मचारियों को डराने धमकाने के लिए कल शासनादेश जारी कर देती है. इसके विरोध में कर्मियों ने सचिन दीपेंद्र चौधरी का पुतला दहन किया है और नो वर्क नो पे के ऑर्डर की प्रतियां जलाई है. दरअसल बुधवार को उत्तराखंड शासन के सचिव दीपेंद्र कुमार चौधरी ने आउटसोर्सिंग के माध्यम से विभिन्न विभागों में तैनात आउटसोर्स उपनल कर्मियों के हड़ताल को लेकर आदेश जारी किया, जिसके बाद उपनल कर्मियों की मुश्किलें बढ़ सकती है.