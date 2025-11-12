ETV Bharat / state

धामी कैबिनेट के फैसले से नाखुश उपनल कर्मचारी, उग्र आंदोलन की चेतावनी, भूख हड़ताल शुरू

देहरादून: कैबिनेट बैठक में उपनल के लिए लिए गए फैसलों से उपनल कर्मचारी खुश नहीं हैं. अब उपनल कर्मचारी हड़ताल को और उग्र रूप देने की रणनीति तैयार कर रहे हैं. दो उपनल कर्मचारी भूख हड़ताल पर चले गए हैं. कल से कर्मचारियों की संख्या बढ़ती जाएगी.

हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से उत्तराखंड के उपनल कर्मचारियों के नियमितकारण को लेकर स्पष्ट आदेश के बाद भी लंबे समय से लटकाया जा रहा है. इस मामले पर उपनल कर्मचारियों ने राज्य स्थापना दिवस यानी 9 नवंबर तक राज्य सरकार को मौका दिया. उपनल कर्मचारियों को उम्मीद थी कि राज्य गठन के 25 साल पूरे होने और रजत जयंती वर्ष की वर्षगांठ 9 नवंबर 2025 को उत्तराखंड की धामी सरकार उपनल कर्मचारी के लिए नियमितीकरण से संबंधित कोई बड़ा फैसला लेगी. मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ. राज्य स्थापना के अगले ही दिन 10 नवंबर 2025 को प्रदेश के 22000 ओपन कर्मचारी प्रदेश भर में आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी हड़ताल पर चले गए.

स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो उपनल कर्मचारी केवल राज्य की राजधानी देहरादून के सबसे बड़े अस्पताल दूर मेडिकल कॉलेज के अपने सभी 300 कर्मचारी को हड़ताल पर बुलाया. बाकी प्रदेश भर में सभी स्वास्थ्य और इमरजेंसी सेवाओं में कार्यरत उपनल कर्मचारियों को अभी फिलहाल हड़ताल पर नहीं बुलाया गया है. 10 नवंबर से चल रही इस हड़ताल के बाद जब आज बुधवार 12 नवंबर को प्रदेश की धामी सरकार की कैबिनेट बैठक आयोजित की गई. जिसमें कर्मचारियों को बड़ी उम्मीद थी.

धामी कैबिनेट में इस बार उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण मामले को लेकर एक और कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया है. इससे उपनल कर्मचारी बेहद नाखुश नजर आए.

ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए कर्मचारी महासंघ के प्रदेश संयोजक विनोद गोदियाल ने कहा प्रदेश के सभी 22000 कर्मचारियों को उम्मीद थी कि सरकार उनके हित में कोई फैसला लेगी. आज हड़ताल खत्म होनी की उम्मीद थी. दूसरी तरफ पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए उपनल कर्मचारियों को यह अंदेशा भी था कि सरकार आज फिर से एक कमेटी का गठन कर देगी.