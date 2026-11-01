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उपनलकर्मियों ने मांगी भीख, समान कार्य-समान वेतन की मांग, टिहरी में विरोध प्रदर्शन

टिहरी में उपनल कर्मियों का प्रदर्शन ( ETV Bharat )

टिहरी गढ़वाल: रानीचौरी स्थित उत्तराखंड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय में उपनल और संविदा कर्मचारियों का आक्रोश देखने को मिला है. समान कार्य के लिए समान वेतन और बढ़े हुए मानदेय की मांग को लेकर कर्मचारियों ने सांकेतिक धरना दिया. इतना ही नहीं, कर्मचारियों ने धरना स्थल पर भीख मांगकर अपनी आर्थिक स्थिति का दर्द भी बयां किया. कर्मचारियों का आरोप है कि दीपावली जैसे त्योहार पर भी उन्हें वेतन नहीं मिला. वहीं विश्वविद्यालय के डीन का कहना है कि वेतन निर्धारण का प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है, लेकिन अभी स्वीकृति और बजट का इंतजार है.

उपनल और संविदा कर्मचारियों का प्रदर्शन: उत्तराखंड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, रानीचौरी में उपनल और संविदा कर्मचारियों का आक्रोश सामने आया है. लंबे समय से समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग पूरी नहीं होने और वेतन संबंधी समस्याओं से नाराज कर्मचारियों ने विश्वविद्यालय परिसर में सांकेतिक धरना-प्रदर्शन किया. इस दौरान कर्मचारियों ने भीख मांगकर अपनी आर्थिक स्थिति का दर्द बयां किया. शासन-प्रशासन तक अपनी आवाज पहुंचाने का प्रयास किया.