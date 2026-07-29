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भारत ही नहीं विदेशों में भी चमकेगा UPMRC का नाम; शुरू किया देश का पहला अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन मेट्रो सर्टिफिकेशन कोर्स

भारतीय नागरिकों के लिए प्रति पाठ्यक्रम 200 रुपए और विदेशी नागरिकों के लिए 100 अमेरिकी डॉलर शुल्क निर्धारित किया गया है.

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देश का पहला अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन मेट्रो सर्टिफिकेशन कोर्स शुरू (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 29, 2026 at 8:27 PM IST

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लखनऊ: शहरी परिवहन क्षेत्र में प्रशिक्षित लोगों की बढ़ती मांग के बीच उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने शानदार कदम उठाया है. यूपीएमआरसी ने अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड ट्रेनिंग के जरिए भारत के किसी भी मेट्रो रेल संगठन की तरफ से अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन प्रमाणन पाठ्यक्रम शुरू किया है.

यूपीएमआरसी के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने बताया कि यह पहल भारत सरकार के स्किल इंडिया मिशन के अनुरूप की गई है. इसका उद्देश्य देश-विदेश के युवाओं के लिए मेट्रो क्षेत्र से जुड़े प्रशिक्षण को आसान बनाना है. इन पाठ्यक्रमों के माध्यम से यूपीएमआरसी, मेट्रो उद्योग की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करेगा.

ये हैं ऑनलाइन पाठ्यक्रम

यूपीएमआरसी ने एक दर्जन से अधिक ऑनलाइन प्रमाणन पाठ्यक्रम प्रारंभ किए हैं, जिनमें रोलिंग स्टॉक, सिग्नलिंग, ट्रैक अनुरक्षण और ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं. भविष्य में मेट्रो योजना, निर्माण, संचालन, अनुरक्षण, सुरक्षा समेत अन्य विशेषज्ञ क्षेत्रों से जुड़े और पाठ्यक्रम जोड़े जाएंगे. ये पाठ्यक्रम इंजीनियरों, पेशेवरों, सलाहकारों, ठेकेदारों के कर्मचारियों, विद्यार्थियों और मेट्रो क्षेत्र में रुचि रखने वाले सभी शिक्षार्थियों के लिए तैयार किए गए हैं.

क्या है फीस, कैसे कर सकते हैं आवेदन

भारतीय नागरिकों के लिए प्रति पाठ्यक्रम शुल्क 200 रुपए और विदेशी नागरिकों के लिए 100 अमेरिकी डॉलर निर्धारित किया गया है. इच्छुक लोग यूपीएमआरसी की आधिकारिक वेबसाइट के "Online Courses" में जाकर नामांकन कर सकते हैं.

यूपीएमआरसी के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने कहा कि देश में मेट्रो क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है और दुनिया के भी कई देशों में इसका विस्तार हो रहा है. इस तेज विकास के लिए विशेष ज्ञान और व्यावहारिक समझ रखने वाले कुशल लोगों की आवश्यकता है. इन पाठ्यक्रमों के माध्यम से यूपीएमआरसी लोगों के साथ अपनी तकनीकी विशेषज्ञता साझा कर रहा है. उन्होंने कहा कि हमें विश्वास है कि यह पहल मेट्रो उद्योग के भविष्य के विकास के लिए प्रमाणित पेशेवरों का एक समूह तैयार करने में सहायक होगी.

बता दें कि वर्तमान में देश के 26 शहरों में मेट्रो सेवाएं संचालित हो रही हैं और इसका कुल नेटवर्क 1,095 किलोमीटर से अधिक हो चुका है. इसके साथ ही भारत में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश हो गया है. भारत के अलावा खाड़ी देशों और अन्य देशों में भी मेट्रो नेटवर्क का तेजी से विस्तार हो रहा है, जहां बड़ी संख्या में भारतीय पेशेवर कार्यरत हैं. ऐसे में प्रशिक्षित लोगों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है.


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