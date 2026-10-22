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यूपीआईटीएस से मिले सात हज़ार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव, महिला उद्यमी बनीं लखपति

औद्योगिक नगरी कानपुर से जिन 30 से 35 उद्यमियों ने हिस्सा लिया था, उन्हें 20 से 25 करोड़ रुपये के ऑर्डर्स मिल गए हैं.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 22, 2026 at 9:55 AM IST

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कानपुर: सूबे के उद्यमियों की उद्यमिता को विस्तार मिल सके, यूपी के उत्पादों का विदेशी जमीनों पर डंका बज सके. इस तरह के कई अन्य मकसदों के साथ योगी सरकार ने 25 से 29 सितंबर तक नोएडा में जो उप्र इंटरनेशनल ट्रेड शो (यूपीआईटीएस) आयोजित कराया था.

इस उप्र इंटरनेशनल ट्रेड शो (यूपीआईटीएस) में जहां सूबे की झोली में सात हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव आ गए हैं.

वहीं, औद्योगिक नगरी कानपुर से जिन 30 से 35 उद्यमियों ने हिस्सा लिया था, उन्हें 20 से 25 करोड़ रुपये के आर्डर्स मिल गए हैं. दो महिला उद्यमियों को तो लाखों रुपये के आर्डर्स मिले हैं.

यूपीआईटीएस से मिले सात हज़ार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव. (ईटीवी भारत)

इस पूरे मामले को लेकर फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन (फियो) के यूपी प्रमुख आलोक श्रीवास्तव ने बताया, प्रदेश के सभी एमएसएमई इकाई संचालकों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों से सीधे जोड़ने के उद्देश्य ने सरकार ने जिस यूपीआईटीएस की शुरुआत चार साल पहले कराई थी. निश्चित तौर पर उससे सूबे के उद्यमियों को बहुत लाभ मिला है.

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यूपीआईटीएस से मिले सात हज़ार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव. (ईटीवी भारत)

इस साल 2026 में जहां यूपीआईटीएस में साढ़े तीन लाख विजिटर्स ने वहां पहुंच कर उत्पादों को देखा, वहीं 600 अंतरराष्ट्रीय बायर्स भी पहुंचे.

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यूपीआईटीएस से मिले सात हज़ार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव. (ईटीवी भारत)

इसकी सफलता की बानगी, इसी तरह से देखी जा सकती है, कि यूपी को सात हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जो अभी तक का सर्वाधिक आंकड़ा है.

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यूपीआईटीएस से मिले सात हज़ार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव. (ईटीवी भारत)

महिला उद्यमी बोलीं एक एेसा मंच, जहां आप सीधे अंतरराष्ट्रीय बायर्स से जुड़ते हैं: यूपीआईटीएस से कानपुर की लेदर कारोबारी प्रेरणा वर्मा को घाना के कारोबारी से करीब 20 लाख रुपये के आर्डर्स मिले.

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यूपीआईटीएस से मिले सात हज़ार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव. (ईटीवी भारत)

इसी तरह मोटे अनाज से कुकीज, स्नैक्स सहित अन्य उत्पाद तैयार करने वाली महिला कारोबारी संगीता सिंह को दो देशों से औसतन 25-25 लाख रुपये के आर्डर्स मिले.

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लेदर कारोबारी प्रेरणा वर्मा ने बताया, यूपीआईटीएस एक ऐसा मंच है जहां आप अंतरराष्ट्रीय बायर्स से सीधे जुड़ते हैं. इसी तरह महिला कारोबारी संगीता सिंह ने कहा, उन्हें इस साल भी एक अच्छा अनुभव मिला.

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