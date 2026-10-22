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यूपीआईटीएस से मिले सात हज़ार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव, महिला उद्यमी बनीं लखपति

Etv Bharat ( ईटीवी भारत )

कानपुर: सूबे के उद्यमियों की उद्यमिता को विस्तार मिल सके, यूपी के उत्पादों का विदेशी जमीनों पर डंका बज सके. इस तरह के कई अन्य मकसदों के साथ योगी सरकार ने 25 से 29 सितंबर तक नोएडा में जो उप्र इंटरनेशनल ट्रेड शो (यूपीआईटीएस) आयोजित कराया था.

इस उप्र इंटरनेशनल ट्रेड शो (यूपीआईटीएस) में जहां सूबे की झोली में सात हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव आ गए हैं.

वहीं, औद्योगिक नगरी कानपुर से जिन 30 से 35 उद्यमियों ने हिस्सा लिया था, उन्हें 20 से 25 करोड़ रुपये के आर्डर्स मिल गए हैं. दो महिला उद्यमियों को तो लाखों रुपये के आर्डर्स मिले हैं. यूपीआईटीएस से मिले सात हज़ार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव. (ईटीवी भारत) इस पूरे मामले को लेकर फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन (फियो) के यूपी प्रमुख आलोक श्रीवास्तव ने बताया, प्रदेश के सभी एमएसएमई इकाई संचालकों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों से सीधे जोड़ने के उद्देश्य ने सरकार ने जिस यूपीआईटीएस की शुरुआत चार साल पहले कराई थी. निश्चित तौर पर उससे सूबे के उद्यमियों को बहुत लाभ मिला है. यूपीआईटीएस से मिले सात हज़ार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव. (ईटीवी भारत) इस साल 2026 में जहां यूपीआईटीएस में साढ़े तीन लाख विजिटर्स ने वहां पहुंच कर उत्पादों को देखा, वहीं 600 अंतरराष्ट्रीय बायर्स भी पहुंचे. यूपीआईटीएस से मिले सात हज़ार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव. (ईटीवी भारत)