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UPI MDR Charges: त्योहारों में छोटे व्यापारियों को मिलेगी राहत, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने जताया आभार

भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने किया था विरोध ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है, जिसमें डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म UPI के जरिए कारोबारियों को किए जाने वाले चुनिंदा भुगतानों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करने के निर्णय को दिवाली तक टाल दिया गया है. भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के चेयरमैन बाबूलाल गुप्ता का कहना है कि हम सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं, क्योंकि सरकार ने त्योहारी सीजन को देखते हुए देश के छोटे-बड़े 5 करोड़ व्यापारियों को बड़ी राहत दी है.नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की UPI एंड सर्विसेज स्टीयरिंग कमेटी ने 13 अक्टूबर को इस संबंध में निर्णय लिया. त्योहारों के सीजन को ध्यान में रखते हुए फिलहाल इस व्यवस्था को टाल दिया गया है. NPCI की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, चुनिंदा पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) UPI ट्रांजेक्शन पर MDR दिवाली के तुरंत बाद लागू किया जाएगा.

सभी UPI ट्रांजेक्शन पर लागू नहीं होगा: MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट वह शुल्क है, जो डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के बदले व्यापारी से लिया जाता है. NPCI की घोषणा में स्पष्ट किया गया है कि प्रस्तावित व्यवस्था केवल चुनिंदा P2M ट्रांजेक्शन पर ही लागू होगी. इसका मतलब यह है कि हर UPI भुगतान पर शुल्क लगाने की घोषणा नहीं की गई है. फिलहाल जारी सूचना में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किन श्रेणियों के मर्चेंट ट्रांजेक्शन पर MDR लागू होगा और इसकी दर कितनी होगी. गुप्ता का कहना है कि त्योहारी सीजन में डिजिटल भुगतान का इस्तेमाल काफी बढ़ जाता है, ऐसे में NPCI ने इस व्यवस्था को दिवाली के बाद लागू करने का फैसला किया है.