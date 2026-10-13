UPI MDR Charges: त्योहारों में छोटे व्यापारियों को मिलेगी राहत, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने जताया आभार
भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने UPI भुगतानों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने का फैसला दिवाली तक टालने के निर्णय का स्वागत किया है.
Published : October 13, 2026 at 4:57 PM IST
जयपुर: भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है, जिसमें डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म UPI के जरिए कारोबारियों को किए जाने वाले चुनिंदा भुगतानों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करने के निर्णय को दिवाली तक टाल दिया गया है. भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के चेयरमैन बाबूलाल गुप्ता का कहना है कि हम सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं, क्योंकि सरकार ने त्योहारी सीजन को देखते हुए देश के छोटे-बड़े 5 करोड़ व्यापारियों को बड़ी राहत दी है.नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की UPI एंड सर्विसेज स्टीयरिंग कमेटी ने 13 अक्टूबर को इस संबंध में निर्णय लिया. त्योहारों के सीजन को ध्यान में रखते हुए फिलहाल इस व्यवस्था को टाल दिया गया है. NPCI की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, चुनिंदा पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) UPI ट्रांजेक्शन पर MDR दिवाली के तुरंत बाद लागू किया जाएगा.
सभी UPI ट्रांजेक्शन पर लागू नहीं होगा: MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट वह शुल्क है, जो डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के बदले व्यापारी से लिया जाता है. NPCI की घोषणा में स्पष्ट किया गया है कि प्रस्तावित व्यवस्था केवल चुनिंदा P2M ट्रांजेक्शन पर ही लागू होगी. इसका मतलब यह है कि हर UPI भुगतान पर शुल्क लगाने की घोषणा नहीं की गई है. फिलहाल जारी सूचना में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किन श्रेणियों के मर्चेंट ट्रांजेक्शन पर MDR लागू होगा और इसकी दर कितनी होगी. गुप्ता का कहना है कि त्योहारी सीजन में डिजिटल भुगतान का इस्तेमाल काफी बढ़ जाता है, ऐसे में NPCI ने इस व्यवस्था को दिवाली के बाद लागू करने का फैसला किया है.
व्यापारियों ने किया था विरोध: भारत सरकार द्वारा यूपीआई संचालन पर एमडीआर लगाने के विरोध में देशभर के व्यापारी संगठन उतर गए थे. भारतीय उद्योग व्यापार मंडल द्वारा इसका कड़ा विरोध किया गया था और भारत के सभी प्रांतों के व्यापारियों ने अपने-अपने स्तर पर 2 अक्टूबर को ‘नो यूपीआई डे’ मनाया था. भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का कहना है कि यूपीआई देश की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी बन चुकी है. गांव, शहर और मेट्रोपॉलिटन सिटीज में यूपीआई का प्रयोग व्यापक रूप से होने लगा है. ऐसे में यूपीआई जैसे ट्रांजेक्शन, जो निम्नवर्गीय और मध्यमवर्गीय व्यापारियों के भुगतान का मुख्य जरिया बने हैं, उन पर अतिरिक्त भार लादना उचित नहीं है. व्यापारियों का दावा है कि यूपीआई से किए गए ट्रांजेक्शन को केंद्र सरकार फुलप्रूफ करना चाहती है, पर मौजूदा फ्रेमवर्क में देश के 5 करोड़ से भी ज्यादा व्यापारी बोझ महसूस कर रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया था कि शायद सरकार बैंकों और पेमेंट एप्लीकेशन प्रोवाइडर एजेंसियों को लाभ पहुंचाने के लिए यह नियम लेकर आई है.
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