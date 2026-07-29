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गुरु पूर्णिमा: गुरु चले गए, लेकिन नहीं टूटी श्रद्धा...30 साल पुराने गुरु धाम लुधावई के बड़े हनुमान मंदिर पहुंचे सीएम, कॉलेज के दिनों से जुड़ा रिश्ता

लुधावई के बड़े हनुमान मंदिर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ( ETV Bharat Bharatpur )