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गुरु पूर्णिमा: गुरु चले गए, लेकिन नहीं टूटी श्रद्धा...30 साल पुराने गुरु धाम लुधावई के बड़े हनुमान मंदिर पहुंचे सीएम, कॉलेज के दिनों से जुड़ा रिश्ता

भजनलाल कॉलेज जीवन से इस मंदिर में नियमित आते रहे. यहीं तत्कालीन महंत रामदास महाराज से भेंट हुई थी, जिनका गहरा आध्यात्मिक प्रभाव पड़ा.

Chief Minister Bhajanlal Sharma at the Bada Hanuman Temple in Ludhavai.
लुधावई के बड़े हनुमान मंदिर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (ETV Bharat Bharatpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 29, 2026 at 2:27 PM IST

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भरतपुर: गुरु तो अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन शिष्य की श्रद्धा आज भी उतनी ही अटूट है. यही तस्वीर बुधवार को गुरु पूर्णिमा पर भरतपुर के लुधावई के बड़े हनुमान मंदिर में देखने को मिली, जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करीब 30 साल पुरानी गुरु परंपरा निभाने अपने गुरु धाम पहुंचे. कॉलेज के दिनों में जिस मंदिर से उनका आध्यात्मिक सफर शुरू हुआ, मुख्यमंत्री बनने के बाद भी रिश्ता नहीं बदला. कुछ माह पहले गुरु एवं मंदिर के पूर्व महंत रामदास महाराज के देवलोकगमन के बावजूद मुख्यमंत्री ने आज बड़े हनुमान मंदिर पहुंचकर पूजा-अर्चना की. गुरु को श्रद्धापूर्वक नमन किया. यह संदेश दिया कि गुरु का सान्निध्य समाप्त हो सकता है, लेकिन गुरु के प्रति श्रद्धा कभी समाप्त नहीं होती.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का लुधावई के बड़े हनुमान मंदिर से जुड़ाव केवल धार्मिक यात्रा तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके जीवन की ऐसी आध्यात्मिक परंपरा है, जिसे वर्षों से निभा रहे हैं. स्थानीय लोगों के अनुसार, भजनलाल कॉलेज जीवन से ही इस मंदिर में नियमित रूप से आते रहे हैं. यहीं उनकी मुलाकात मंदिर के तत्कालीन महंत रामदास महाराज से हुई, जिन्होंने उनके जीवन पर गहरा आध्यात्मिक प्रभाव छोड़ा. समय के साथ उन्होंने रामदास महाराज को अपना गुरु मान लिया और तभी से प्रत्येक गुरु पूर्णिमा पर उनके दर्शन कर आशीर्वाद लेने की परंपरा शुरू हुई.

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30 साल से सिलसिला: स्थानीय निवासी हुकुम सिंह और बाबू सिंह बताते हैं, मुख्यमंत्री करीब 30 वर्षों से इस मंदिर में आ रहे हैं.जब भजनलाल कॉलेज में पढ़ते थे, तभी से नियमित रूप से लुधावई के बड़े हनुमान मंदिर पहुंचते आए हैं. उन्होंने मंदिर के पूर्व महंत दिवंगत रामदास महाराज को गुरु माना और जीवनभर उनके प्रति गहरी श्रद्धा रखी. मुख्यमंत्री बनने के बाद भी परंपरा कभी नहीं टूटी. चाहे राजनीतिक जिम्मेदारियां कितनी भी बढ़ गई हों, लेकिन गुरु पूर्णिमा पर हर वर्ष मंदिर पहुंचकर गुरु का आशीर्वाद लेते रहे.

Chief Minister offering prayers at Ludhavai Temple.
लुधावई मंदिर में पूजा करते मुख्यमंत्री (ETV Bharat Bharatpur)

गुरु-शिष्य का अटूट संबंध: कुछ माह पूर्व महंत रामदास महाराज का देवलोकगमन हो गया, लेकिन इससे मुख्यमंत्री की आस्था में कोई कमी नहीं आई. इस वर्ष भी गुरु पूर्णिमा पर वे मंदिर पहुंचे. पूजा-अर्चना की. अपने गुरु को श्रद्धापूर्वक नमन किया. स्थानीय लोगों का कहना है कि यह केवल एक औपचारिक धार्मिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि गुरु और शिष्य के अटूट संबंध का जीवंत उदाहरण है।

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ये थे सीएम भजनलाल के गुरु: लुधावई बड़े हनुमान मंदिर के पूर्व महंत रामदास का आध्यात्मिक जीवन बेहद प्रेरणादायी रहा. वे मूल रूप से हरियाणा निवासी थे. वर्ष 1979 में भरतपुर आए थे. सबसे पहले जघीना गेट स्थित मिश्री वाली बगीची पहुंचे, जहां प्रसिद्ध संत महंत रामेश्वर दास उर्फ रामप्रियदास के सान्निध्य में रहकर सेवा की. वहीं उन्होंने अपने गुरु से मंत्र प्राप्त किया. तब रामप्रियदासजी की पूरे क्षेत्र में विशेष ख्याति थी. दूर-दूर से श्रद्धालु उनके दर्शन करने आते थे. इसके बाद महंत रामदास ने कुछ समय तक कन्नी गुर्जर चौराहा स्थित हनुमान मंदिर में भी सेवा-पूजा की. बाद में लुधावई गांव के कुछ श्रद्धालु उनके संपर्क में आए और उन्हें बड़े हनुमान मंदिर लेकर पहुंचे. यहां उन्होंने महंत के रूप में सेवा संभाली और वर्षों तक मंदिर को आध्यात्मिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनाए रखा. उनके सान्निध्य में श्रद्धालुओं ने आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त किया और मंदिर की ख्याति लगातार बढ़ती गई.

Ramdas Maharaj, the former Mahant of the temple.
मंदिर के पूर्व महंत रामदास महाराज (ETV Bharat Bharatpur)

परिवार समेत आए: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी उन्हीं श्रद्धालुओं में शामिल रहे, जिनका महंत रामदास से गहरा आत्मीय रिश्ता बना. स्थानीय लोगों के अनुसार मुख्यमंत्री जब भी भरतपुर क्षेत्र में आते थे तो अवसर मिलने पर गुरु के दर्शन करने पहुंचते थे. गुरु पूर्णिमा के दिन परिवार समेत मंदिर आकर गुरु का पूजन करते. उनका आशीर्वाद लेते और प्रदेश की खुशहाली की कामना करते थे. यही परंपरा उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद भी पूरी निष्ठा के साथ निभाई. बुधवार को गुरु पूर्णिमा पर मुख्यमंत्री के मंदिर पहुंचने से श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिला. इससे पहले मुख्यमंत्री ने पूंछरी का लौठा में भी गुरुओं और संतों की वंदना कर आशीर्वाद लिया. गुरुओं का सम्मान किया .

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